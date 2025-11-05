川普模仿中國高官怕習近平站挺不開口 笑稱范斯老插嘴

川普總統5日在白宮國宴廳與共和黨參議員共進早餐並致詞時，模仿中國國家主席習近平隨行官員的動作。（歐新社）

川普 總統5日在白宮舉行的早餐會上，向共和黨參議員回憶與中國國家主席習近平 舉行「川習會」，表示隨行中方高官顯得非常畏懼習近平，隨後笑稱「希望我的內閣也能這樣表現」。

新德里電視台與共同社轉述，川普描述當時習近平兩側各站著六名官員，所有人都筆直立正。他一邊說道：「每一個人都是這樣站著」，一邊示範雙手置於背後、下巴抬高的姿勢，「他們都立正站好。」自己對其中一名官員說話時，對方沒有回應。

川普回憶道：「我說：『你要回答我嗎？』但沒有人開口，習主席也沒有允許他回答。」接著補充指出：「我希望我的內閣也能有這樣的表現。」

川普說：「我這輩子從未見過男人如此害怕。」現場響起一片笑聲。他接著透露，曾向「相當於副主席的人物」提問，但對方一動也不動，習近平則說：「我會回答所有問題。」

川普接著對副總統范斯 打趣說：「你們為什麼不這樣表現？JD可不這樣！JD總是插嘴，我希望至少有幾天能看到這種表現，好嗎，JD？」隨後范斯作勢坐直，現場又響起一陣笑聲。