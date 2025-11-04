我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

別人有富爸爸…全球繼承潮估轉移70兆美元 加劇貧富差距

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
未來十年，全球將有超過70兆美元的財富透過繼承轉移給下一代，料將加劇貧富差距。示意圖。（美聯社）
未來十年，全球將有超過70兆美元的財富透過繼承轉移給下一代，料將加劇貧富差距。示意圖。（美聯社）

由經濟學家與倡議人士組成的專家小組發表報告警告，未來十年，全球將有超過70兆美元的財富透過繼承轉移給下一代，這將加劇貧富差距。他們呼籲G20集團採取積極對策。

英國衛報報導，一這份報告選在G20峰會22日於約翰尼斯堡舉行前發布。專家小組指出，除非建立一個類似「聯合國政府間氣候變遷專門委員會」的常設監測機制，否則全球貧富情況將在未來十年持續惡化。

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲指出，這份受南非總統拉瑪佛沙委託進行的研究顯示，全球超過80%的國家的貧富差距正在擴大。其中，涵蓋全球90%人口的83%國家符合世界銀行對「高度不平等」的定義，而這些國家發生民主倒退的可能性，是相對平等國家的七倍。

專家小組建議，G20應成立常設的「全球不平等監測小組」，負責追蹤財富分配趨勢、評估不平等造成的影響，並提出相應政策方案，供各國決策者參考。貧富差距擴大正削弱民主制度並助長民粹主義。

最新分析顯示，2000年至2024年間，全球最富有的1%人口攫取了所有新創造財富中的41%，而底層50%人口僅分配到1%。

G20峰會 諾貝爾 氣候變遷

上一則

2100萬人天天用 臉書靠這項免費功能贏回年輕族群的心

下一則

退休也能玩很省…18個長者專屬「旅遊折扣」一次看

延伸閱讀

「富爸爸」戳破人生5大謊言 你活在哪一個？

「富爸爸」戳破人生5大謊言 你活在哪一個？
理財百科／抗通膨 富爸爸作者：掌握這4種資產

理財百科／抗通膨 富爸爸作者：掌握這4種資產
富爸爸作者與大賣空本尊唱衰股市 貝瑞揭「他會這麼做」

富爸爸作者與大賣空本尊唱衰股市 貝瑞揭「他會這麼做」
美政府削減難民收容上限至7500人 優先考慮南非白人

美政府削減難民收容上限至7500人 優先考慮南非白人

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
10月下旬屬虎、屬猴與屬鼠的朋友氣場最旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burak Başgöze）

3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業

2025-10-30 22:35
「暗河傳」以年輕改革組織的江湖故事為主線，畫面質感被盛讚「每一幕都像電影」。(取材自豆瓣)

五熱播劇爭鋒 「水龍吟」退居第二、這齣憑電影級特效登頂

2025-10-29 19:35
日本車一向被認為可靠耐開，但有五種車款專家建議不要買。汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本車被認為可靠耐開 但有五款抱怨聲浪多

2025-10-27 19:35
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
即便身家百萬，富豪們也會到好市多採購價格實惠的商品，或一次大量購買來省錢。好市多示意圖。（圖／讀者提供）

有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

2025-10-31 21:35

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢