洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

海綿容易滋生細菌，洗碗刷是更衛生的選項。洗碗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

每個家庭都有自己的洗碗方式，有些人偏好用編織抹布或超細纖維布、有些人則喜歡用海綿，還有人喜歡用更省力的洗碗刷。事實上，如果想選擇最衛生的洗碗工具，最好使用刷子而不是海綿。

Southern Living報導，洗碗刷比海綿衛生許多，因為洗碗刷風乾速度更快，可以殺死潛藏的細菌；而且刷子的刷洗能力更強，不用將手整個浸入鍋碗瓢盆內就能刷乾淨，許多刷子也可以直接放入洗碗機清洗。

或許很多人已經知道，廚房海綿非常髒，海綿吸收水氣後變成細菌培養皿；而使用骯髒的海綿刷洗碗盤時，等於是把細菌抹得到處都是，因此專家不建議用海綿清洗流理臺，而應該每天清洗海綿，如果沒時間清洗海綿最好改用洗碗刷。

雖然海綿容易滋生細菌，很多人還是習慣使用海綿。海綿容易吸水和起泡，還有一些碗盤需要較溫柔的清洗，例如瓷器的金邊可能會被洗碗刷刷壞。建議每天將海綿放入洗碗機消毒，或沾水後放入碗中微波一分鐘，另外不要用海綿清理生肉等有危險性的髒汙，也不要將海綿放在水槽底部，而是瀝水架等可以風乾的地方，而且每隔兩周就要換一塊新的海綿。廚房流理臺、爐臺與其他表面應該用乾淨的抹布擦拭，擦完後要清洗抹布。

某些層面上，洗碗布也比海綿更好，雖然洗碗布也會像海綿一樣滋生細菌，但更環保、也比較容易清洗和重複使用。可以準備好幾條洗碗布，每隔幾天或是有異味時替換清洗，清洗時應該在熱水裡洗並且高溫風乾。