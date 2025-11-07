親戚涉嫌詐欺被查獲 他大樂：之前借的一萬元不用還了？

我的頻道

世界新聞網／輯
向親戚借錢後發現他是犯罪嫌疑犯該不該還錢，財務專家說借款行為成立也該還錢，因為那跟借出錢的人品行無關，而是和借款的自己品行有關。借款示意圖。（取材自pexels.com@Karola G）
休士頓的艾瑞克（Eric）一年前向叔叔借款1萬美元，但叔叔後來涉及一起金額高達140萬美元的綠卡詐騙案，艾瑞克認為從道德上來說，他不用還叔叔錢，但對方最近一直向他催討欠款，令他不知如何是好。理財專家拉姆齊（Dave Ramsey）說，艾瑞克的確欠叔叔錢，也該還錢，因為還錢是個人誠信的問題，而不是對借人錢者品行的評論。

Moneywise報導，艾瑞克近期在拉姆齊的節目「拉姆齊秀」（The Ramsey Show）中表示，他在一年前遇到法律問題，需要找律師，他向在律師事務所工作的叔叔求助，叔叔替他安排了一位律師，費用大約為1萬美元。

艾瑞克說，他找叔叔幫忙時並不知道叔叔當時涉嫌參與一樁綠卡詐騙案，向許多家庭詐騙了140萬美元，而詐騙案已被聯邦調查局破獲；叔叔現在不斷向艾瑞克追討欠款，並在家人前詆毀他，他想理解從道德上來說，他應該還叔叔錢嗎？

拉姆齊說，艾瑞克的確欠叔叔錢，雖然不清楚那1萬元是艾瑞克的叔叔直接給他現金，還是叔叔利用自己在律師事務所的職位幫艾瑞克介紹律師，但不管如何，艾瑞克皆從那1萬元受益，這就形成欠款，即便那筆錢是透過一個現在被指控是罪犯的人借來的。

拉姆齊說，還錢是個人誠信的問題，而非對叔叔品行個性的評判，不管一個人多糟糕或言行多差，「他借你1萬元，你就欠他1萬元，是否還錢和叔叔的品行無關，而是和艾瑞克的有關」。

當一個人需款孔急時，特別是正面對法律或緊急支出時，找親友借錢似乎比向銀行申請貸款來的簡單。消費者金融保護局指出，美國約五分之一的成年人曾接受親友的財務援助。

但艾瑞克的故事告訴大家，非正式的借款即便沒有牽扯犯罪行為，也可能變得棘手，若沒有書面協議或還款時間表，雙方的預期可能分歧，打壞關係。艾瑞克的案例中，缺乏明確性似乎是癥結點，艾瑞克是否和叔叔簽訂正式的還款協議不得而知，看起來好像沒有，他叔叔現在面臨聯邦罪，讓情況不只在財務上，也在法律上變得更複雜。

為了避免這種情況，金融專家給三點建議。第一是將任何形式的借款以書面記錄下來，內容要包括還款時程，若有利息也要記上。第二是保留所有付款紀錄，最後，若懷疑自己借到來源可疑或非法的錢，拿到借款前先尋求法律意見。

如果考慮向認識的人借錢，先問問自己這個決定是否可能製造長期緊張，還有銀行、信用合作社和非營利借款單位是否是個更安全的選擇？因為即使你可能沒有一個正面臨聯邦罪名的叔叔，親戚間借款也可能因為缺乏妥善安排和透明度，而讓財務協助變成無止盡的財務和情感負擔。

