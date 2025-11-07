瀉鹽可清除鍋具焦黑處 但千萬別洗這件廚具

鍋具燒焦可以用海綿沾取瀉鹽刷洗。鍋具示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Li fuyu）

如果平常花很多時間在廚房嘗試新食譜，購買一組高品質鍋具無可厚非，只要妥善保養，平底鍋與煎鍋等工具可以使用一輩子；就算不小心燒焦鍋底也不用擔心，使用浴室常見的瀉鹽（Epsom salt）就能讓鍋具恢復原本的模樣。

Daily Meal報導，瀉鹽看起來像岩鹽，但不適用於烹飪，而是加進熱水浴協助肌肉放鬆、緩解痠痛。瀉鹽也稱硫酸鎂（magnesium sulfate），這種晶體的質地很適合刷洗廚具上的油脂與汙垢。清理燒焦鍋具最好使用純硫酸鎂，而不是包含香精與添加物的種類。

先灑一把瀉鹽到鍋子裡，再用海綿沾鹽巴刷洗鍋子底部或外側的燒焦物，如果無法一次就刷掉可能要反覆多刷幾次，或是加點洗碗精和水幫忙把燒焦物刷下來；燒焦嚴重的區塊需要浸泡幾分鐘，讓燒焦物軟化再刷。混合瀉鹽與醋酸能變成更強力的油漬清潔劑。

瀉鹽晶體具天然的研磨性，但比鋼絲絨和硬毛刷溫和，是有效的天然清潔劑，適合刷洗不鏽鋼等材質；但如果不太確定，可以先在不顯眼的區塊測試。千萬別用瀉鹽刷洗不沾鍋，因為不沾鍋需要表面的聚四氟乙烯（PTFE）塗層才能具有不沾黏的性質，銳利的金屬餐具或瀉鹽很容易就能破壞表面塗層，讓不沾鍋壽命縮短。

如果沒有瀉鹽，可用咖啡 渣替代刷洗鍋具，只要一茶匙的咖啡渣加些洗碗精與熱水就能合成有效清潔劑；或者可用小蘇打清洗不鏽鋼鍋具，節省刷洗的時間，因為小蘇打溫和的研磨性能不傷表層又鬆動頑固燒焦殘留物。