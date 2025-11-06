3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

不少上班族羨慕別人「一跳薪翻倍」，其實從生肖角度來看，有些人天生具備「跳槽致富」的潛質。根據《搜狐》命理分析指出，屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍，只要掌握時機與策略，每次跳槽都是財富進階的契機。

屬猴

首先，屬猴的人靈活機智、學習能力強，像職場中的「孫悟空」般能快速掌握新技能。文章舉例，一位屬猴的年輕人小林憑著善於學習的特質，從新媒體營運轉到數據行銷，再進入外商企業任職市場主管，短短幾年內年薪突破同期人水平。屬猴者天生不安於現狀，喜歡挑戰新環境與新角色，正因如此，每次跳槽都能帶來能力躍升與身價提升。

屬龍

其次，屬龍的人具備遠見與領導力，懂得在職場中為自己尋找更大的舞台。文中提到一位屬龍的主管王總，在原公司擔任總監多年未能升遷，後來轉職到競爭對手擔任副總裁，不僅薪水翻三倍，還持有公司股權。兩年後公司上市，他成功實現財務自由。屬龍者擅長判斷時機，不盲目跟風，而是以戰略思維選擇更具發展潛力的平台，跳槽對他們而言是一場精準的職場投資。

屬馬

至於屬馬，則以勇於改變與行動力強著稱。他們天生追求自由、不願受拘束，能在轉換跑道中創造突破。案例中一位屬馬女子原本在國企做行政，後來毅然辭職轉行做銷售，憑著出色口才與人脈資源成功晉升為區域總經理，年薪加獎金大豐收。屬馬者懂得抓住機會、樂於挑戰，越跳越旺、越做越順。

整體來看，這三個生肖之所以能靠跳槽致富，關鍵在於「實力＋眼光＋勇氣」。命理專家提醒，跳槽不是目的而是手段，重點在於是否能在新環境中讓能力提升、視野擴展。只要方向正確、準備充分，轉職不僅能帶來收入成長，更可能成為人生翻盤的契機。