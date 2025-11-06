我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）
屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

不少上班族羨慕別人「一跳薪翻倍」，其實從生肖角度來看，有些人天生具備「跳槽致富」的潛質。根據《搜狐》命理分析指出，屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍，只要掌握時機與策略，每次跳槽都是財富進階的契機。

屬猴

首先，屬猴的人靈活機智、學習能力強，像職場中的「孫悟空」般能快速掌握新技能。文章舉例，一位屬猴的年輕人小林憑著善於學習的特質，從新媒體營運轉到數據行銷，再進入外商企業任職市場主管，短短幾年內年薪突破同期人水平。屬猴者天生不安於現狀，喜歡挑戰新環境與新角色，正因如此，每次跳槽都能帶來能力躍升與身價提升。

屬龍

其次，屬龍的人具備遠見與領導力，懂得在職場中為自己尋找更大的舞台。文中提到一位屬龍的主管王總，在原公司擔任總監多年未能升遷，後來轉職到競爭對手擔任副總裁，不僅薪水翻三倍，還持有公司股權。兩年後公司上市，他成功實現財務自由。屬龍者擅長判斷時機，不盲目跟風，而是以戰略思維選擇更具發展潛力的平台，跳槽對他們而言是一場精準的職場投資。

屬馬

至於屬馬，則以勇於改變與行動力強著稱。他們天生追求自由、不願受拘束，能在轉換跑道中創造突破。案例中一位屬馬女子原本在國企做行政，後來毅然辭職轉行做銷售，憑著出色口才與人脈資源成功晉升為區域總經理，年薪加獎金大豐收。屬馬者懂得抓住機會、樂於挑戰，越跳越旺、越做越順。

整體來看，這三個生肖之所以能靠跳槽致富，關鍵在於「實力＋眼光＋勇氣」。命理專家提醒，跳槽不是目的而是手段，重點在於是否能在新環境中讓能力提升、視野擴展。只要方向正確、準備充分，轉職不僅能帶來收入成長，更可能成為人生翻盤的契機。

生肖運勢

上一則

她74歲仍能兼顧工作家庭 透過這些運動保持活力

下一則

餐廳炸雞就是比較好吃？主廚揭密6關鍵 在家也能炸出水準

延伸閱讀

3生肖性格直率但不白目 屬馬熱情開朗、他說到做到

3生肖性格直率但不白目 屬馬熱情開朗、他說到做到
神明轉世？三星座有菩薩心腸 他最是慈愛與包容

神明轉世？三星座有菩薩心腸 他最是慈愛與包容
就算逆境也能神奇化解 3生肖天生就有兜底能力

就算逆境也能神奇化解 3生肖天生就有兜底能力
11月3生肖財運逆襲 屬龍事業翻紅、他迎接驚喜橫財

11月3生肖財運逆襲 屬龍事業翻紅、他迎接驚喜橫財

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
10月下旬屬虎、屬猴與屬鼠的朋友氣場最旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burak Başgöze）

3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業

2025-10-30 22:35
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
「暗河傳」以年輕改革組織的江湖故事為主線，畫面質感被盛讚「每一幕都像電影」。(取材自豆瓣)

五熱播劇爭鋒 「水龍吟」退居第二、這齣憑電影級特效登頂

2025-10-29 19:35
日本車一向被認為可靠耐開，但有五種車款專家建議不要買。汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本車被認為可靠耐開 但有五款抱怨聲浪多

2025-10-27 19:35
即便身家百萬，富豪們也會到好市多採購價格實惠的商品，或一次大量購買來省錢。好市多示意圖。（圖／讀者提供）

有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

2025-10-31 21:35

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切