屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

世界新聞網／輯
11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）
隨著11月能量場進入雙重轉折期，《周易》學指出氣運「隨節轉、旬變勢移」，意味著部分生肖將經歷短暫阻滯與調整。根據《搜狐》命理分析指出，本月1日進入「甲戌旬」，氣場由滯轉順；7日立冬後切換至「丁亥月」，能量從火土旺盛轉為水木相生。這段期間屬辰龍、丑牛、巳蛇與申猴四生肖最受影響，建議暫時收斂衝勁、穩中求進，以迎接後續的水木旺勢，讓好運得以精準落地。

屬龍

首先，屬龍在11月上旬因「辰戌相沖」而事業運受干擾。計畫可能被臨時變更、合作案遭遇波折，甚至出現「越忙越亂」的內耗現象。建議屬龍者先穩住節奏，暫緩重大決策。待立冬進入丁亥月後，水木能量逐漸中和火土燥氣，氣場回穩，有利於調整策略與人際關係，為年底翻身打下基礎。

屬牛

其次，屬牛因「丑戌相刑」形成能量消耗格局，職場中雖努力卻成果有限，財運也受意外開支影響而難以累積。立冬過後，雖有水木之氣舒緩壓力，但「克水」屬性的能量未完全順暢，若急於投資或擴張恐出現判斷失誤。建議丑牛暫守現有基礎、優化資源配置，靜待新氣場帶來的轉運契機。

屬蛇

至於屬蛇，在丙戌月受「火炎土燥」影響，精神與體力皆出現波動，工作效率下降、健康也易出現上火與失眠問題。進入丁亥月後，亥水能緩解火氣卻伴隨巳亥相沖，情緒起伏較大。命理師提醒，屬蛇者應暫緩高壓工作，調整生活節奏與休息品質，為後續的事業旺運儲備能量。

屬猴

最後，屬猴受「申酉空」影響，能量暫時被削弱，導致計畫推進不順、合作溝通受阻，甚至出現猶豫不決的情況。雖然立冬後「金生水」助運，但因仍在空亡階段，若貿然出擊可能錯失更佳時機。建議申猴者利用此時靜心學習、調整方向，待能量轉正後再迎機而動。

整體而言，11月上旬的氣場變化對這四生肖而言是一段「養勢期」。命理分析強調，「懂等待、會蓄力」者終將在水木旺盛的中下旬迎來新局。與其焦慮當前的停滯，不如沉澱內在、穩定心性，讓好運在轉折後自然降臨。

生肖運勢

