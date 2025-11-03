我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

就算逆境也能神奇化解 3生肖天生就有兜底能力

世界新聞網／輯
三生肖特別有一種「提前準備」的智慧。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Askar Abayev）
三生肖特別有一種「提前準備」的智慧。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Askar Abayev）

人生如潮起潮落，禍福未定，順境時勿驕，逆境時勿餒。命運多變，福禍相依，得失轉瞬之間，或許今日風平浪靜，明日卻突然風雲突變，危機常在意料之外，房貸、裁員、分手、創業失敗……哪一關不是「地獄模式」？然而有些人好像特別幸運，公司倒閉了，他第二天就接到獵人頭電話；創業賠了，剛好一筆長期儲蓄保單到期了；感情破裂了，轉身就遇到更合適的……他們不是運氣爆棚，而是天生就有「兜底能力」。

媒體搜狐網解析三生肖特別有一種「提前準備」的智慧，龍靠「資源兜底」、蛇靠「腦子兜底」、豬靠「福氣兜底」，應證了「真正的安全感，是自己給的」這句俗話的真理，就算天塌下來，他們也能穩穩接住，笑著站起來。

生肖龍

屬龍天生就帶著一股貴氣，不是說他們一定多有錢，而是他們背後有「靠山」。可能是父母早年佈局的房產，也可能是自己多年累積的高端人脈。他們平常不顯山不露水，但一旦遇到難關，一通電話，資源就來了。

屬龍最大的優點是「格局大」，他們不只盯著每個月的薪水入帳，更懂得投資未來，不管是早年的投資或是長年結交的好友，這些積累就像開著一輛豪車，即使開過坑洞路，也能穩穩當當，隨便哪條路都能走通。

生肖蛇

屬蛇是兜底能力裡的「技術流」代表。他們不像龍有家底，也不像牛有耐力，但他們有一顆在危機中依然冷靜運轉的大腦。

蛇生肖天生理性，遇事不慌，愈是關鍵時刻愈能靈光乍現。就算遇到公司裁員，他們早就暗暗自學了新技能，履歷一投，新工作可能比原來還高薪。他們永遠給自己留一條後路：副業不斷線、款不動用、人脈常維護。即使賠掉眼前，他們也能靠著資源整合，在最短時間內重建生活。

生肖豬

屬豬可能是最被低估的「兜底王者」，他們看起來懶懶散散有點木，遇事反應不快，可正是這份「鈍感力」，成了他們最強的護盾。豬生肖天生樂觀，不容易被擊垮。失業時他們想的是「正好休息一陣」．分手了他們安慰自己「下一個更好」。這種「不較勁」的心態，反而讓他們避開了內耗，快速回血。

更神奇的是，他們總有「意外之喜」：前腳剛被辭退，後腳親戚介紹的工作就來了；去醫院檢查有壞消息，結果是誤診白嚇一場。壞事到他們這兒，總能莫名其妙「化險為夷」，這不是運氣，是福氣在厚道人身上總是留得久一點。

生肖運勢

上一則

不靠藥不吃保健品成功減重7公斤 醫：要吃夠蔬菜

下一則

中「神舟21號」帶烤箱上太空 做奧爾良烤雞翅、牛排飽口福

延伸閱讀

7日立冬禁忌一次看 命理師示警2生肖小心車關、顧身體

7日立冬禁忌一次看 命理師示警2生肖小心車關、顧身體
4生肖11月運最旺 屬虎事業衝高、他財氣滿盈

4生肖11月運最旺 屬虎事業衝高、他財氣滿盈
打從娘胎就帶好運：3生肖年年有財、歲歲不缺錢、長壽如山

打從娘胎就帶好運：3生肖年年有財、歲歲不缺錢、長壽如山
3生肖性格直率但不白目 屬馬熱情開朗、他說到做到

3生肖性格直率但不白目 屬馬熱情開朗、他說到做到

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
10月下旬屬虎、屬猴與屬鼠的朋友氣場最旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burak Başgöze）

3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業

2025-10-30 22:35
「暗河傳」以年輕改革組織的江湖故事為主線，畫面質感被盛讚「每一幕都像電影」。(取材自豆瓣)

五熱播劇爭鋒 「水龍吟」退居第二、這齣憑電影級特效登頂

2025-10-29 19:35
日本車一向被認為可靠耐開，但有五種車款專家建議不要買。汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本車被認為可靠耐開 但有五款抱怨聲浪多

2025-10-27 19:35
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
即便身家百萬，富豪們也會到好市多採購價格實惠的商品，或一次大量購買來省錢。好市多示意圖。（圖／讀者提供）

有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

2025-10-31 21:35

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢