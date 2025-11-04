空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

搭飛機時「艷遇」是許多電影或影集經常出現的劇情，讓人不免好奇現實世界中若空服人員遇到自己欣賞的乘客會如何搭訕，近期有空服員透露有「秘密代號」，只要聽到空服員用「Bob」或「Cheerio」稱呼某位乘客，就代表空服員對這位乘客有興趣。

每日郵報報導，人們在試圖傳達較為私人的資訊時，往往會使用隱晦的代名詞、肢體語言或眨眼來向身邊好友傳達訊號，就連空服員也不例外，近期有位匿名空服員曝光同行用來互相提醒「飛機上有誘人乘客」的暗號。

這位不願透露姓名的空服員向「eShores」表示，「如果你聽到空服員用『Bob』稱呼某位乘客，這個詞實際上是『Babe On Board』（有寶貝上機）的縮寫」，被用「Bob」稱呼的乘客正是空服員感興趣的對象。

不只如此，這名空服員還指出，「當你下飛機時，如果空服員對你說『Cheerio』，這也可能是他們喜歡你的暗號」，並稱「我們總是會跑回準備飛機餐的地方，讓其他機組人員知道『Bob』的座位，我們會格外熱情地對待他們，並給一些小禮物，我還可以確定會有電話號碼被寫在餐巾紙上」。

除了前述代號，空服員在飛機上傳遞訊息時也會使用許多其他暗號，以「Mermaid」（美人魚）為例，它被用來形容調皮但帶有負面攻擊性的乘客，通常指的是那些故意趴在空座位上以阻止其他人坐到自己那排的乘客，「300」或「Angel」（天使）表示機上有人死亡，「ABP」指的是「健全乘客」。

