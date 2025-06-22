糞便真的變現金 日推捐糞制 一坨賺34美元助研究新藥

日本首間「捐便中心」成立，想要成為合法的捐便人也相當困難; 示意圖。（圖／123RF）

捐血相當常見，但你聽過「捐便」嗎？日本 山形縣成立首間「捐便中心」，中心專門收集健康糞便中的腸內細菌來開發新藥，中心設立於鶴岡市，每次捐便就可獲得3000至5000日圓（約21美元至34美元）的營養金。

讀賣新聞報導，這座捐便中心的設施，設於鶴岡市覺岸寺的「鶴岡科學園區」，內部設有三間專用廁所，經篩選合格的「捐便者」可在專用設備中如廁，相關樣本將經過處理與冷凍後，送往神奈川縣川崎市的研發基地，用於潰瘍性大腸炎等難病的新藥開發。MetaGen Therapeutics預計2026年展開日美臨床試驗，目標2032年推出膠囊型口服藥品。

不過也不是每個人都適合捐便，捐便者需符合條件，對象限定為年齡介於18至65歲、居住於山形縣庄內地區的健康人士。參與者須先透過專用App 進行健康自評，再經醫院的問診、血液與糞便檢查等程序，由醫師判定是否符合資格。

捐便前三天，提供者需禁酒及避免食用生食，且每三個月須接受檢查以維持資格。每次捐便可獲得3000至5000日圓協力金。盡管申請人眾多，但通過率僅約一成，MetaGen Therapeutics 目標在2025年內招募約100名穩定提供者。

據該公司表示，人體腸道內棲息約1000種、共計40兆以上的細菌，腸內菌叢的失衡與多種疾病發生密切相關。將健康人腸內細菌移植至病患腸道，已成為改善腸道環境的治療方式之一。MetaGen Therapeutics由順天堂大學與慶應義塾大學研究團隊於2020年共同創立，專注於腸內細菌移植與新藥開發。

至於為何日本首座「捐便中心」會設在鶴岡市以山菜等富含膳食纖維的食材著稱，並於2014年獲聯合國 教科文組織認定為「創意美食之都」。當地飲食文化成為腸內健康的最佳基礎，也讓鶴岡成為推動「糞便醫療」的關鍵地點。

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