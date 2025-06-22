最高可折1.5萬元 這6款SUV預料今夏大降價

庫存過多、關稅戰、需求放緩等因素讓車商重新思考定價，也讓今年夏天成為能用極優惠折扣購買幾款SUV的大好時機。汽車示意圖，非新聞相關圖。(路透)

若最近有購買SUV 的打算，專家說無論是燃油款還是電動款，隨著庫存過剩、市場需求疲軟等因素，今年夏天是獲得大幅折扣、豐厚激勵措施和優質融資方案的最好時機，在眾多的SUV車款中，專家也點名今年夏天預料將大降價的六款SUV。

GOBankingRates報導，汽車新聞網站Car Coach Reports的汽車專家蘿倫（Lauren Fix）說，庫存過剩、消費者喜好改變、新的關稅 政策等，都讓製造商重新思考定價，今年夏天成了購入SUV的絕佳時機。

福特於今年4月趁關稅全面發酵前，快速推出大促銷；報導指出，如今在需求疲軟及小型車和豪華車市場競爭激烈的情況下，電動車 和豪華型的SUV特別容易受到影響。

今年夏天的車市狀況讓消費者有罕見機會，能用極優惠的價格購買高級SUV。蘿倫說，若消費者在今年6月或7月購車並比較經銷商的報價，估計折扣範圍為3千元至1.5萬元。以下是今年夏天被預估會大降價的SUV車款。

1. Porsche Macan EV

Porsche Macan EV初亮相時備受期待，但如今面臨買氣低迷和經銷商庫存增加的問題。汽車資訊網站Edmunds的資訊顯示，2025的Macan電動車最低售價7萬5300元，但經銷商為了清庫存，已經開出1萬至1.5萬元的折扣。

2. Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo Stelvio曾是豪華SUV市場的佼佼者，但如今卻成了同級車中貶值最快的車款之一。汽車資訊網站CarEdge指出，Stelvio高達67%的折舊率讓這款車變成一台便宜貨，由於經銷商清庫存，價格最高可降1.2萬元。網站指出，Stelvio在五年內的折舊率約67%，五年轉售價只有1萬8957元。

想要購買歐洲豪華SUV的消費者可以期待Stelvio在今夏迎來最大幅度的降價，對能接受更高長期折舊率的人來說，這無疑是一筆划算的交易。

3. Chevrolet Blazer EV

Chevrolet Blazer EV是另一款面臨激烈競爭和市場疲軟的SUV電動車，預料未來幾個月將有大幅折扣，蘿倫說經銷商積極提供5千至1萬元的折扣以出清庫存。報導建議，隨著車商面臨庫存多和關稅壓力，消費者應多注意經銷商的促銷活動並做好議價準備。

4. Ford Mustang Mach-E

Mustang Mach-E在電動SUV市場扮演關鍵角色，但今年面臨庫存過多和銷售不佳的狀況。蘿倫說，Mustang Mach-E庫存太多，促使車商給出5千至1萬元的折扣，特別是2024款。

5. Volvo XC90

XC90可說是豪華SUV市場中的中流砥柱，隨著經銷商在改款前想出清舊款，預料將大幅降價。Car and Driver報導，2025的XC90起價為5萬8695元，但各地的經銷商對目前車款提供7千至1萬2千元的折扣， 讓今年夏天成為購買以安全和可靠性聞名的豪華SUV的最佳時機。

6. Ford Escape

隨著2025款即將上市，Escape將大幅降價。CarBuzz報導，2025年款比2024款便宜，基本款最低便宜1395元，插電式混合動力車型價差可達2100元。隨著市場對小型SUV的需求放緩，經銷商為了出清2024年款，還提供3千至6千元的額外折扣。