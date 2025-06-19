英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英國魔術師芮恩在賭城「Sphere」買兩杯酒，價格之貴讓他咋舌。圖為Sphere展館舉辦體育活動設計標誌。(美聯社)

藝名芮恩崔克斯(Ryan Tricks)的英國電視表演魔術師希克斯(Ryan Hicks)最近來到美國賭城 拉斯維加斯，點了兩杯酒、其中一杯裝在塑膠杯裡，他付了小費 、兩個地方稅，帳單總金額高達74.31元。希克斯將帳單貼上網後，引發各種討論。

每日郵報(Daily Mail)報導，芮恩在臉書上有250萬追隨著，他在賭城最新地標的娛樂場館「Sphere」買了「Chesney Coors Light Draft」生啤酒，裝在有歌手肯尼薛士尼(Kenny Chesney)肖像的塑膠杯送來，另買了一杯「百佳得」(Bacardi)酒。

帳單顯示生啤酒要價20元、可重複使用的塑膠杯3元、百佳得酒34元；另外他還得付內華達地方銷售稅2.62元、克拉克郡(Clark County)銷售稅2.15元，小費12.54元。最後總計74.31元。

他拍下帳單貼上臉書，寫道，「我不敢相信在賭城點兩杯酒要這麼多錢。請看價格」。

許多網友看到兩杯酒的價錢，還有附加的索費之後感到驚訝不已。其中有人寫說，「小費就要12英鎊，快藏起來別讓人知道。」另一人說，「連小費都要課稅，道德上說不過去。」

但也有不少人認為在這種高級娛樂場館買飲料就是那麼貴，「在賭城其他地方，有很多便宜酒品可買。」、「只要騎腳踏車到不遠的雜貨店，過個馬路的史密斯(Smith's)便利商店，買同樣的酒品就便宜得多。」

美國的小費文化經常令外國觀光客大嘆吃不消，一般占帳單的兩成金額，而且還沒加計地方銷售稅。

美國賭城拉斯維加斯的「Sphere」是世界上最大的球型建築，耗資23億美元打造，2023年全新開幕，館內主打頂級聲光效果，是一座可以舉辦演唱會、頒獎典禮、環形體育賽事等各種大型活動，並有劇院、電影院的多功能活動場館。