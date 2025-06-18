太熱了來好市多嘗鮮兩款新冰沙 這杯賣相好口味佳

好市多的熟食區最近推出草莓檸檬汁冰沙和冷萃摩卡冰沙，不過網路上的反應兩極。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

好市多 熟食區憑藉著親民價格、多樣的餐點與飲料，幾十年來吸引許多忠實粉絲前往消費；而隨著季節更替，選項也會推陳出新。Eat This, Not That報導，消費者發現好市多(Costco )最近推出兩款新的季節飲品，分別為草莓檸檬汁冰沙（Frozen Strawberry Lemonade）與冷萃摩卡冰沙（Cold Brew Mocha Freeze），已經在社群媒體上掀起討論，網友們評價正反不一。

草莓檸檬汁冰沙售價2.99元，熱量為250大卡，是用水果製成且不添加任何人工香精或色素，外觀看起來像加了小塊莓果的檸檬冰沙。

冷萃摩卡冰沙的售價亦為2.99元，以冷萃冰咖啡、科克蘭（Kirkland）哥倫比亞咖啡豆與頂級巧克力調製而成。一杯熱量高達580大卡。從社群上網友分享的照片來看，飲料底部有很多巧克力。

美食網紅@bigeatswithbig.al在Instagram上分享這款新推出的草莓飲品，推薦大家快點前往嘗鮮，不過她表示希望提供的吸管可以再粗一點，草莓果肉才不會卡住。

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網路論壇Reddit上也有網友表示飲料很好喝，特別適合佛羅里達州的炎夏，但附贈的吸管不太方便，讓他感到惱怒，最後乾脆拆掉杯蓋直接喝。另一名網友說，應該要提供冰沙吸管才對。

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而新推出的摩卡冰沙，有些顧客表示很好喝，但也有人抱怨太甜。一名網友表示，好市多能喝到冷萃咖啡固然很棒，但摩卡冰沙實在太甜，感覺像在喝冷凍咖啡糖漿。另一名網友說，他請店員提供不加摩卡糖漿的冷萃咖啡，雖然還是很甜，但至少比添加摩卡糖漿的好多了。

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