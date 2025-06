太熱了來好市多嘗鮮兩款新冰沙 這杯賣相好口味佳

好市多的熟食區最近推出草莓檸檬汁冰沙和冷萃摩卡冰沙,不過網路上的反應兩極。示意圖,非新聞當事者。(美聯社)

好市多 熟食區憑藉著親民價格、多樣的餐點與飲料,幾十年來吸引許多忠實粉絲前往消費;而隨著季節更替,選項也會推陳出新。Eat This, Not That報導,消費者發現好市多(Costco )最近推出兩款新的季節飲品,分別為草莓檸檬汁冰沙(Frozen Strawberry Lemonade)與冷萃摩卡冰沙(Cold Brew Mocha Freeze),已經在社群媒體上掀起討論,網友們評價正反不一。

草莓檸檬汁冰沙售價2.99元,熱量為250大卡,是用水果製成且不添加任何人工香精或色素,外觀看起來像加了小塊莓果的檸檬冰沙。

冷萃摩卡冰沙的售價亦為2.99元,以冷萃冰咖啡、科克蘭(Kirkland)哥倫比亞咖啡豆與頂級巧克力調製而成。一杯熱量高達580大卡。從社群上網友分享的照片來看,飲料底部有很多巧克力。

美食網紅@bigeatswithbig.al在Instagram上分享這款新推出的草莓飲品,推薦大家快點前往嘗鮮,不過她表示希望提供的吸管可以再粗一點,草莓果肉才不會卡住。

網路論壇Reddit上也有網友表示飲料很好喝,特別適合佛羅里達州的炎夏,但附贈的吸管不太方便,讓他感到惱怒,最後乾脆拆掉杯蓋直接喝。另一名網友說,應該要提供冰沙吸管才對。

而新推出的摩卡冰沙,有些顧客表示很好喝,但也有人抱怨太甜。一名網友表示,好市多能喝到冷萃咖啡固然很棒,但摩卡冰沙實在太甜,感覺像在喝冷凍咖啡糖漿。另一名網友說,他請店員提供不加摩卡糖漿的冷萃咖啡,雖然還是很甜,但至少比添加摩卡糖漿的好多了。

