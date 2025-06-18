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失業率4%寫新低？ 智庫：說真的 是24%

編譯廖振堯／即時報導
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金融專家路德維希認為，只要是兼職、找不到全職、收入未超過貧窮線的人，就應算作功能性失業。(取自領英網站)
金融專家路德維希認為，只要是兼職、找不到全職、收入未超過貧窮線的人，就應算作功能性失業。(取自領英網站)

儘管美國失業率接近50年來最低，但智庫路德維希共榮經濟研究院(Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity，LISEP)指出政府的失業率數據恐怕不盡準確，因此提出「真實失業率」(True Rate of Unemployment，TRU)遠高得多。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，勞工統計局的3月、4月失業率皆為4.2%，而LISEP的失業率報告則為3月24%、4月24.3%。

LISEP主席路德維希(Gene Ludwig)表示失業數據存在缺陷，例如即使過去兩周只工作一小時也計入就業人口，「你就算無家可歸、住在帳篷社區，只工作一小時，無論一小時工資多低，你也算有工作。」

該組織自2020年開始追蹤真實失業率，其報告表示兼職或低薪工作不該等同於全職和高薪工作，或者說缺乏穩定工作且收入無法維持生計的人不應被算作就業，而是「功能性失業」(functionally unemployed)。西裔、非裔的功能性失業率較白人工人更高，其中女性又比男性工人糟。

路德維希總結，只要是兼職、找不到全職、收入未超過貧窮線的人，那麼該指標就會算作功能性失業，「你沒有任何東西助你站上美國夢階梯的第一階，你只是努力存活下來」。透過追蹤功能性失業的民眾，LISEP希望能捕捉到其他經濟指標忽略、較細微的勞動力市場現象，例如在經濟擴張時期仍未跟上腳步的美國民眾。

LISEP也認為，官方的失業率呈現不完整且許多方面具有誤導性的資訊。如4月4.2%的失業率似乎很低，可能向經濟學家和投資者傳遞：美國經濟仍然相對健康，儘管面臨關稅上升、消費者信心暴跌等不利因素，雇主仍在繼續招募；事實卻未必如此。

路德維希說失業率數字低，政客會很高興，但會以為民眾生活比實際上更好，導致各種糟糕決策，不會那麼努力改善就業，最終受害的是中低收入的美國人。

有智庫認為政府的失業率數據不盡準確，「真實失業率」其實遠高得多。圖為洛杉磯工作博...
有智庫認為政府的失業率數據不盡準確，「真實失業率」其實遠高得多。圖為洛杉磯工作博覽會的應徵民眾，排隊見招募人員。（歐新社）

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