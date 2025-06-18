最愛「哭窮」4星座男 雙魚為浪漫失控、他怕人覬覦財富

四星座男最愛哭窮。（取材自pexels.com@Lukas Rychvalsky）

在日常生活中，有些星座男性總愛將「沒錢」掛在嘴邊，不論是聚餐、消費或談論生活開支，總能聽到他們的「貧窮宣言」。然而這些表面上的哭窮背後，往往藏有不同性格動機與心理機制。《搜狐》命理專欄近日點名四大「最愛哭窮」星座男，包括雙魚、巨蟹、金牛與射手，不僅愛喊沒錢，更伴隨懶惰或自我中心等性格盲點，引發話題熱議。

雙魚男：浪漫消費過度，轉身抱怨囊中羞澀

情感細膩的雙魚男，常將自己放在需要同情的弱者位置。面對金錢話題時，總是一副眉頭緊皺、彷彿生活重擔難以承受的模樣。實際上，他們常因浪漫衝動導致財務緊縮——如為博心儀對象歡心而大手筆送花、安排驚喜，卻又馬上展開「哭窮」劇碼，彷彿全世界都欠了他一場浪漫補助。雙魚男的哭窮，有時更像是一種情緒操作，讓人又愛又恨。

巨蟹男：情懷裝飾不手軟，卻對日常支出喊緊

以顧家著稱的巨蟹男，也榜上有名。他們表面經常喊著家用緊張、開銷繁重，實則對於某些「情懷型」開支毫不吝嗇。像是為家裡添購復古小物、精緻裝飾，他們願意一擲千金，隨後又不忘向親友訴苦「為了這個家，我已傾家蕩產」。這種「選擇性哭窮」反映出巨蟹男對家庭品味的執著，同時也暴露出缺乏理性財務規劃的一面。

金牛男：口頭窮但荷包滿，哭窮是自我防禦

一向以理財穩健著稱的金牛男，竟也名列哭窮榜？命理分析指出，部分金牛男雖手握可觀財力，卻仍習慣性地低調行事，甚至開口閉口「我真的很窮」。這其實是一種自我保護心態，害怕他人覬覦財富，刻意用節儉與哭窮作為偽裝手段。儘管這樣的心思不難理解，但在需要展現大方與情誼的場合時，金牛男也常因此被貼上「小氣」標籤。

射手男：自由懶散，財務鬆散

雖非傳統印象中的「哭窮代表」，但射手男以其懶散與不拘小節的性格，也時常因手頭拮据而抱怨生活拮据。他們愛好自由，不拘泥於計畫與儲蓄，導致一旦收入不穩或開支失控，便陷入「窮」的狀態。與其說射手男是裝窮，不如說他們的財務管理常處於放任狀態，喊窮其實也是無奈的真實寫照。