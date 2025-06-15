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加拿大男癌症倖存 1年內中3次樂透頭獎 共抱回184萬美元

TVBS新聞網／編輯張森皓報導
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加拿大一名男子瑟金自去年8月以來，3度抽中樂透頭獎，一共抱回250萬加幣；示意圖。(圖／123RF)
加拿大一名男子瑟金自去年8月以來，3度抽中樂透頭獎，一共抱回250萬加幣；示意圖。(圖／123RF)

加拿大一名退休男子瑟金（David Serkin）在今年5月3日成功抽中樂透頭獎，獎金達100萬加幣（約73萬美元）。不可思議的是，這已是他自去年8月以來，第3次抽中樂透頭獎，一共抱回250萬加幣（約184萬美元），讓瑟金表示：「身為癌症倖存者，如今也已退休，我對一切都心存感激。」

彷彿神恩眷顧的瑟金在去年8月先中50萬加幣頭獎；接著11月再度中獎，抱回100萬加幣；最終在今年5月，再中100萬加幣，三次共抱回250萬加幣。值得一提的是，瑟金在十幾年前，也曾中過25萬加幣的樂透。

據紐約郵報報導，瑟金看似一生極其強運，但其實他是一位癌症倖存者，過去飽受病魔摧殘。這讓他感慨：「身為癌症倖存者，如今也已退休，我對一切都心存感激。」瑟金透露，從1982年開始，自己就喜歡買樂透，不過比起中獎的喜悅，他更享受購買彩券和兌獎的過程。

瑟金透露自己多年來就是抱持「中了很開心，沒中還有下次」的心態，不過他也表示：「我知道中獎的機率是天文數字，而且我也不覺得還會一再發生。」瑟金開心的表示，上次中獎帶老婆去了夏威夷，這次兩人要去紐芬蘭。

神的眷顧！加男癌症倖存、1年內3中樂透頭獎　抱回5435萬

TVBS新聞網

癌症 退休 夏威夷 加拿大

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