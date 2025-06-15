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最年輕女富豪郭如意 累積13億身價祕訣竟是靠「裝窮」

TVBS新聞網／編輯游舒婷報導
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郭如意表示自己偶爾還是會奢侈一下，在長途航班中選擇商務艙。（取材自Instagram@Lucy Guo）
郭如意表示自己偶爾還是會奢侈一下，在長途航班中選擇商務艙。（取材自Instagram@Lucy Guo）

全球最年輕白手起家女性郭如意（Lucy Guo），年僅30歲卻已經是一家人工智慧新創公司「Scale AI」的創辦人，身價高達13億美元。但躋身億萬富翁的她，卻依然在平價服飾平台Shein購物，並開著本田喜美（Honda Civic）上班，使用Uber Eats的優惠訂餐。她向媒體透露，她的生活哲學是「裝窮，才能一直有錢」。

根據FORTUNE報導，郭如意父母都來自中國，從大學輟學的她是Scale AI平台的創辦人兼執行長，專為AI模型提供數據標註服務，從特斯拉、OpenAI，再到美國政府，都是她的客戶。郭如意靠著精準投資，淨資產累積到新台幣400億。2025年「富比士」雜誌公布全球最年輕白手起家女富豪，郭如意打破了泰勒絲（Taylor Swift）的紀錄，與她齊名的還包括流行天后蕾哈娜。

儘管郭如意的身價驚人，但她卻過著極簡生活。郭如意認為，百萬富翁需要證明自己，但億萬富翁不需要。她說：「我只是不想浪費錢。」

郭如意坦言，偶爾還是會奢侈一下，例如搭乘超過16小時的長途飛機時，會選擇商務艙。她的衣櫃裡也有一些名牌洋裝，以備不時之需。但她強調，在日常生活中，她的助理開著一輛相當老舊的本田喜美接送她，她一點也不在意。她還笑著說，自己身上穿的衣服不是免費的，就是從Shein買的，而且還會使用Uber Eats的買一送一優惠。

郭如意表示，她偶然看到一句話，完美地總結了她的生活態度：「裝窮，才能一直有錢。（Act broke, stay rich.）」她認為，那些花大錢購買名牌服飾和名車的人，通常是屬於百萬富翁的階層。他們的朋友也都是身價數百萬甚至數十億美元的人，他們感到有些不安，因此需要透過炫富來向他人展示自己的成功。但她已經過了需要向他人證明的階段。她說：「沒人會看著我，然後指著我說『哈哈，她真窮』。」

郭如意並非唯一一位承認自己「非常節儉」的超級富豪。許多有權有勢的人，早就開始炫耀他們低調奢華的生活方式，他們穿著沒有品牌的安哥拉羊毛衫和亞麻長褲。但她也坦承，自己也曾有過一段花錢如流水的時期，但後來她意識到：「我為什麼要把錢浪費在不重要的事情上？」

最年輕女富豪郭如意 私下靠2平台省錢 揭心法「裝窮才一直有錢」

TVBS新聞網

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