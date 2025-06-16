我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普突籲所有人立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快迎來一危機

想念家鄉菜時 「Lucky Chow」台裔主持人張淡堯上好市多必買3食材

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
美食節目主持人張淡堯分享自己到好市多購物時，偏好大量採買的食材。購物示意圖，與本新聞無關。(美聯社)
美食節目主持人張淡堯分享自己到好市多購物時，偏好大量採買的食材。購物示意圖，與本新聞無關。(美聯社)

亞洲料理已經是美國飲食文化中，不可或缺的一部分。美食節目「亞洲色香味」（Lucky Chow）介紹美國各地的特色亞洲料理，最新一季甚至飄洋過海，介紹台灣當地的飲食文化。Food&Wine報導採訪節目主持人張淡堯（Danielle Chang），她表示自己平常在家喜歡煮故鄉的台灣菜，並偏好到好市多Costco）採買，以下是她逛好市多時會大量採購的三種食材。

1. 水果

好市多的烤雞、平價披薩與自有品牌科克蘭（Kirkland）的產品很受歡迎，然而這家零售賣場的水果區常被人低估。張淡堯說，她很愛好市多的新鮮水果，買過很多產品。她很常吃水果，而且偏好大量採購，飯後甜點通常會端上一大盤現切水果。

張淡堯說，好市多販售的水果品種豐富，而且價格划算，可以買到韓國梨、柚子、橘子，她也見過很多亞洲熱帶水果，是很棒的購買水果來源。

張淡堯說，如果家中孩童每天吃水果，到好市多採買多種高品質水果能讓日常購物更輕鬆、省錢，一盤熱帶水果也可以為晚餐畫下完美句點。

2. 肉類

蛋白質類食品，尤其是肉類，通常佔日常雜貨支出的大宗。然而，如果一次購買大量的肉，便可降低每磅的單價；到好市多甚至可以用額外折扣買到一整條肉，回家再分切成肉排。

張淡堯說，她經常到好市多購買肉類，方便在家煮出台灣菜。她喜歡購買牛尾巴，可以燉牛尾湯、或煮牛尾牛肉麵。架上還有富含軟骨肉的牛腱，很適合長時間燉煮，作為牛肉麵的湯底。肉類可以放冷凍庫保存一段時間，所以不必擔心大量購買。

3. 米

張淡堯說，她喜歡日本短粒米，到好市多時必定會購買20磅裝的米。除了糙米以外，任何生米只要保存在密封容器與陰涼環境下，都能存放好幾年。所以逛好市多時，不妨隨意瀏覽貨架挑選想要的米，以備不時之需。

影片來源：Instagram＠thedaniellechang（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）

好市多 Costco

上一則

經理以外最高時薪是他 沃爾瑪這個職缺時薪可達24元

延伸閱讀

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置
路州男家中飛滿上萬隻白蟻 處理數月全是死屍快崩潰

路州男家中飛滿上萬隻白蟻 處理數月全是死屍快崩潰
港女快閃台北24小時只為這一味 特種兵式旅遊行程曝光

港女快閃台北24小時只為這一味 特種兵式旅遊行程曝光
好市多無限回購網點名「剝皮大蒜」吃半年 還有隱藏版等挖寶

好市多無限回購網點名「剝皮大蒜」吃半年 還有隱藏版等挖寶

熱門新聞

汽車專家說，有些車款耐開又保值，建議可以買二手車，一樣好開又不用多花錢。車子示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Sarah Brown）

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

2025-06-09 19:35
一名消費者在超市選購蔬果。根據最新報告，具有保護殼或削皮才能吃的蔬果農藥殘留量較少。(路透)

12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」

2025-06-11 21:35
汽車專家表示，定時做好幾項必要的汽車保養，車子可以開十幾年都沒問題。汽車保養示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Tim Mossholder）

專家分享汽車保養5要訣：我的Toyota開17年沒問題

2025-06-13 21:35
澳洲消費者團體CHOICE在12日公布市售20款防曬用品實測調查，高達80%未達到標榜SPF防護力。(取材自CHOICE官網)

澳調查曝80%知名防曬用品未達標 防曬係數僅這4牌過關

2025-06-12 00:50
四生肖個性無私。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

4生肖個性無私帶旺自己 屬牛默默奉獻吸貴人、他最溫柔財運起飛

2025-06-12 22:50
四星座天生好命，如同手捧「金飯碗」般幸福過一生。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

4大星座是人生勝利組 金牛天生自帶「吸錢錢體質」

2025-06-13 22:45

超人氣

更多 >
政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
對外冷靜、對家人超暖「3星座」溫柔只留給最親的人

對外冷靜、對家人超暖「3星座」溫柔只留給最親的人
小心養老金都花在修理 技師建議退休族別開的9款車

小心養老金都花在修理 技師建議退休族別開的9款車
川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元

川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元