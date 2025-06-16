想念家鄉菜時 「Lucky Chow」台裔主持人張淡堯上好市多必買3食材

美食節目主持人張淡堯分享自己到好市多購物時，偏好大量採買的食材。購物示意圖，與本新聞無關。(美聯社)

亞洲料理已經是美國飲食文化中，不可或缺的一部分。美食節目「亞洲色香味」（Lucky Chow）介紹美國各地的特色亞洲料理，最新一季甚至飄洋過海，介紹台灣當地的飲食文化。Food&Wine報導採訪節目主持人張淡堯（Danielle Chang），她表示自己平常在家喜歡煮故鄉的台灣菜，並偏好到好市多 （Costco ）採買，以下是她逛好市多時會大量採購的三種食材。

1. 水果

好市多的烤雞、平價披薩與自有品牌科克蘭（Kirkland）的產品很受歡迎，然而這家零售賣場的水果區常被人低估。張淡堯說，她很愛好市多的新鮮水果，買過很多產品。她很常吃水果，而且偏好大量採購，飯後甜點通常會端上一大盤現切水果。

張淡堯說，好市多販售的水果品種豐富，而且價格划算，可以買到韓國梨、柚子、橘子，她也見過很多亞洲熱帶水果，是很棒的購買水果來源。

張淡堯說，如果家中孩童每天吃水果，到好市多採買多種高品質水果能讓日常購物更輕鬆、省錢，一盤熱帶水果也可以為晚餐畫下完美句點。

2. 肉類

蛋白質類食品，尤其是肉類，通常佔日常雜貨支出的大宗。然而，如果一次購買大量的肉，便可降低每磅的單價；到好市多甚至可以用額外折扣買到一整條肉，回家再分切成肉排。

張淡堯說，她經常到好市多購買肉類，方便在家煮出台灣菜。她喜歡購買牛尾巴，可以燉牛尾湯、或煮牛尾牛肉麵。架上還有富含軟骨肉的牛腱，很適合長時間燉煮，作為牛肉麵的湯底。肉類可以放冷凍庫保存一段時間，所以不必擔心大量購買。

3. 米

張淡堯說，她喜歡日本短粒米，到好市多時必定會購買20磅裝的米。除了糙米以外，任何生米只要保存在密封容器與陰涼環境下，都能存放好幾年。所以逛好市多時，不妨隨意瀏覽貨架挑選想要的米，以備不時之需。

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