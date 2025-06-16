經理以外最高時薪是他 沃爾瑪這個職缺時薪可達24元

沃爾瑪全美多間分店目前正招募蛋糕裝飾師，業者說那是店內除了經理之外時薪最高的工作。沃爾瑪示意圖。(路透)

想找鐘點計時工作的人，不妨考慮擔任沃爾瑪 （Walmart）的蛋糕裝飾師，這個零售巨頭近期開出職缺，徵才的分店東西岸皆有，沃爾瑪說蛋糕裝飾師是除了經理以外店內時薪最高的工作，平均時薪達19.25元。

今日美國報（USA Today）報導，沃爾瑪全國的分店共有超過6千位蛋糕裝飾師，工作除了裝飾店內販售的蛋糕和杯子蛋糕之外，還要訂購產品及在蛋糕上製作可食用的圖案。

沃爾瑪表示，他們所有的分店一周裝飾的蛋糕超過15萬個，畢業季是訂購高峰；他們透過鼓勵員工探索趨勢，接納研究和創造力，沃爾瑪更特別介紹紐澤西州的蛋糕裝飾師、36歲的弗南德茲（Melissa Fernandez），她在TikTok展示自己裝飾蛋糕的影片吸引將近50萬次點閱。

影片來源：TikTok＠melimakescakes（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）

弗南德茲說，她在沃爾瑪擔任蛋糕裝飾師11年，目前時薪為24.40元，她說她在家時很喜歡烘焙，也愛畫畫，喜歡做任何和藝術有關的事。

沃爾瑪對蛋糕裝飾師開出的職缺條件為需年滿18歲、生鮮部門六個月的工作經驗，最好有蛋糕裝飾的經驗，但不是必備條件。

全美多個州的沃爾瑪都開出蛋糕裝飾師的職缺，包括內華達州雷諾（Reno）、亞利桑納州弗拉格斯塔夫（Flagstaff）、佛州布魯克斯（Brooksville）和紐約州萊瑟姆（Latham）。