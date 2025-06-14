機上女客拍男子「土耳其植髮光頭照」 網砲轟：是羞辱

去土耳其植髮的男士很多，機上女乘客拍片調侃，引發討論。飛航示意圖，非新聞事件圖。(路透)

一名烏克蘭自媒體創作者安娜‧馬立岡(Anna Malygon)在土耳其航空公司班機上，看到前排座位剛好坐了幾位剛去土耳其做完植髮的男性，光溜溜腦袋瓜上的「髮際線」(hairlines)很整齊，而髮際線英文與航空公司(airlines)只差一個字母，覺得有趣，便拍成影片貼上網，引發網友熱議。

每日郵報(Daily Mail)報導，土耳其現在是熱門的植髮醫美勝地，占全球植髮市場的六成，植髮手術品質高又負擔得起。土耳其衛生旅遊諮詢委員會指出，每年共有100萬以上的人到當地植髮，預計今年會來到110萬人。

馬立岡在影片裡笑說，自己是坐到「土耳其髮際線」(Turkish hairlines)班機了，她想到這個詞，是因為那麼多人飛去土耳其植髮，以至於班機上許多乘客頭部剛做完植髮手術的光景變得很常見。

但她的影片在部分網友看來不見得有趣，認為她沒有同理心，說她在「羞辱」植髮男性，「現在人身侮辱沒關係了，是嗎？」、「就是有人會審判、羞辱他們，這些男士要去植髮真得勇氣十足。」、「我是兩個成年孩子的媽，就我看來，這真是越位亂評。女人低估男人髮量流失之後的心理感受。」、「所以女人什麼都能做假的，而男人植髮一下都不行？」

不過也有人替馬立岡辯護寫道，「唉，別這樣，我搭機去伊斯坦堡時，已經習慣看到這種光景了，是蠻滑稽的，就不能輕鬆一下？」、「她只是做個有趣的觀察。我不覺得有任何羞辱意味。」