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21歲高芙手寫紙條激勵自己 4年前夢過得法網冠軍

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高芙贏得2025法國網球公開賽女單冠軍。（美聯社）
高芙贏得2025法國網球公開賽女單冠軍。（美聯社）

美國21歲網球好手高芙（Coco Gauff）在法國公開賽女單決賽先丟1盤再追兩盤，生涯第2度在大滿貫決賽擊敗世界排名第1的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），以張力十足的方式拿下勝利。

2021年6月8日，17歲的高芙在手機備忘錄中記錄了一個夢，「昨晚我夢見我將贏得法網冠軍。」整整4年後，夢想成真。

高芙也成為繼小威廉絲（Serena Williams）在2015年封后後，近10年來首位在法網奪下女單冠軍的美國選手，也成為自2002年的小威廉絲後，奪得法網女單冠軍最年輕的美國球員。

新京報報導，賽後頒獎典禮上，失望的莎芭蓮卡說這是自己發揮最差的一場決賽。 「這種情況時有發生，當你醒來就感覺不在最佳狀態，而對手無論怎麼打都能得分，你卻處處受制。」莎芭蓮卡稱拚盡全力嘗試各種方法，但就是無法贏得比賽。本賽季已經結束的兩個大滿貫（澳網與法網），莎芭蓮卡都只拿到亞軍。

莎芭蓮卡是最大奪冠熱門，但她比賽中情緒遠不及高芙控制得好。賽後，高芙透露剛走進球場時就感受到了大風，「當時我就想，今天肯定會很艱難。」比賽中，高芙時不時拿出一張小紙條來激勵自己，上面同一句話手寫了八遍——「我能贏得法網冠軍。」

法網 白俄羅斯 澳網

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