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1天地震35次 愛達荷小鎮「沉睡的巨人」斷層恐釀7.0強震

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
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地震示意圖。(取材自https://unsplash.com/@jensaber)
地震示意圖。(取材自https://unsplash.com/@jensaber)

愛達荷州（Idaho）有一個小鎮，在短短24小時內發生35次地震，主因為該小鎮位於一個被稱作「沉睡的巨人」（sleeping giant）的鋸齒斷層上，專家擔憂一旦這個斷層徹底甦醒、很可能引發毀滅性地震。

「每日郵報」報導，美國地質調查局（USGS）記錄了愛達荷州1個人口不到150人的小鎮史丹利（Stanley）附近發生的地震，史丹利位於一個40英里長（約64.3公里）、貫穿愛達荷州中部的鋸齒斷層附近，這個斷層雖然地質年代久遠，但直到2010年才被發現。

愛達荷州2020年曾發生規模6.5地震，也是該州史上最大的地震之一，而史丹利在短短24小時內發生35次地震一事，令地質學家克勞迪奧（Claudio Berti）感到擔憂，並表示「目前尚不清楚接下來會發生什麼」。

據悉，前述鋸齒斷層據信已有數百萬年歷史、塑造了美國西部盆地和山脈的地形，更被專家稱為「沉睡的巨人」，因為它長期處於休眠狀態，但一旦甦醒，便可能引發毀滅性的地震。

地震群有時可以作為某條斷層上將發生更大地震的前兆，但史丹利的情況並不代表一定會發生這樣的事件，然而科學家估計該斷層可能引發規模7.0或甚至更大的地震、強度足以在數百英里外造成嚴重的震動和破壞。

美國小鎮1天狂震35次！專家示警「沉睡巨人斷層」恐釀大災難

TVBS新聞網

地震 愛達荷州

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