我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

對川普心寒…美國醫生赴加拿大執業 前7月暴增750%

下半年3生肖財富事業齊飛 屬牛運勢逆轉獲重用、他貴人運最強旺

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
三生肖財富事業齊飛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）
三生肖財富事業齊飛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

隨著2025年下半年展開，命運齒輪悄然轉動，有三個生肖即將迎來事業與財富的雙重突破。從低調耕耘到高光爆發，他們將在人生舞台上嶄露鋒芒，曾經遙不可及的目標，如今正一步步變為現實。根據《搜狐》命理觀察，生肖牛、兔與羊可望在下半年實現「厚積薄發」、「貴人助力」、「創新爆發」的關鍵轉機。

生肖牛

生肖牛長期以來如同耕田老牛般默默付出，2025年下半年終於等來運勢逆轉的時刻。隨著公司業務拓展，具備深厚實力的屬牛者逐漸獲得上級重用，憑藉出色的執行力與市場判斷力成功打開新市場，業績成長，薪資翻倍。財富方面，屬牛人透過對新能源產業的精準布局，在股票與基金投資中獲利頗豐，實現正財與偏財雙豐收，堪稱「事業、財富齊飛」的代表。

生肖兔

生肖兔則在貴人助力下迎來人生新篇章，透過參與行業交流活動結識業內大咖，雙方一拍即合展開合作，也成功實現創業夢想。在理財方面，屬兔人亦有專業顧問指導，透過多元資產配置，在股市、黃金與債券等領域皆有穩健收穫，不僅財務自由，更提升生活品質。

生肖羊

生肖羊則藉由轉型創新開啟爆發期。過去較為保守的屬羊者，在2025年下半年勇敢走出舒適圈，拓展團隊與業務範圍，實現創業成長的質變，財富積累速度驚人。

整體而言，2025年下半年，生肖牛、兔、羊的運勢顯著提升，不僅在事業舞台發光發熱，也在財富道路上取得亮眼成果。專家提醒，雖然運勢助力強勁，但持續努力與積極行動才是實現長期成功的關鍵。這三大生肖若能牢牢把握機遇，有望在年底前迎來真正的高光時刻。

生肖運勢

上一則

世界驕傲節遊行華府登場 抗議川普削弱LGBTQ權利

延伸閱讀

4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會

4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會
若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」

若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」
4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪

4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪
四生肖六月騰飛 健康財富雙豐收、貴人助攻開創新局

四生肖六月騰飛 健康財富雙豐收、貴人助攻開創新局

熱門新聞

但有些星座天生就散發著真誠與溫柔的光芒，總是能自然吸引好朋友圍繞在身邊。(取材自免費圖庫pakutaso)

3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡

2025-05-31 00:01
對某些星座來說，分手就代表一切都結束了。（圖／123RF）

舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟

2025-05-31 03:00
四生肖未來三年衣食無憂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會

2025-06-05 22:50
佛州男子在好市多網購一台冰箱，沒想到附送的安裝服務讓他家泡在水裡，他至今已花30萬元修繕。(翻攝News4JAX 影片)

佛州男網購好市多3千元冰箱 免費安裝竟害他花了30萬修屋

2025-05-31 21:35
發財示意圖。（路透資料照片）

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

2025-06-03 03:45
網友與專家分享喝綠茶替代咖啡後，對身體產生的益處。綠茶示意圖。（取材自pexels.com@Anna Pyshniu）

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

2025-05-29 20:35

超人氣

更多 >
若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」

若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」
8成網友挺 馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

8成網友挺 馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了
29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」
孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉
肇事者撞車還想反咬 報警陷保險疑雲 華女恐自掏千元維修費

肇事者撞車還想反咬 報警陷保險疑雲 華女恐自掏千元維修費