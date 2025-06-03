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這些航空公司提供商務艙旅客免費睡衣 這間送的是Armani

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部分航空公司在商務艙提供免費睡衣，讓乘客搭機體驗更舒適。班機示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Iler Stoe）
部分航空公司在商務艙提供免費睡衣，讓乘客搭機體驗更舒適。班機示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Iler Stoe）

搭長途班機時睡得好不好很重要，一名經常搭飛機的旅遊專家說，大多數航空公司會提供頭等艙的乘客免費睡衣，但其實有些航空公司的商務艙旅客也享有免費睡衣的福利，在機上更換睡衣不僅能保持登機時穿的衣服整潔，也能讓搭機過程更舒適，好處很多。

紐約郵報（New York Post）報導澳洲邦尼克旅行社（Bunnik Tours）的執行長丹尼斯（Dennis Bunnik）過去十年搭機超過七百次，其中有一半的次數是搭乘商務艙，他說部分航空公司針對商務艙或頭等艙旅客提供免費睡衣，但很多人都錯過或不知道這項福利。

丹尼斯近日接受媒體訪問時表示，部分航空公司對商務艙或頭等艙的乘客提供免費且品質很好的睡衣，這不僅能讓乘客的衣服保持整潔、避免變皺，還能讓人感到更舒適。

One Mile At a Time報導長榮航空、卡達航空、維珍航空、聯合航空、阿聯酋航空、印度航空和阿提哈德航空針對國際長途班機商務艙的旅客提供免費睡衣，這些睡衣能讓乘客保持登機時穿的衣褲整潔，也能在搭機過程中感到更舒適，另外睡衣能帶回家，除了留下旅途回憶，對旅行愛好者來說，在家穿這些睡衣彷彿又像在搭飛機。

長榮航空針對跨洋長程航線，特別是飛往美國和歐洲的航線的商務艙乘客提供睡衣，長榮的睡衣是和知名華裔設計師吳季剛合作，被報導譽為是所有航空公司提供的免費睡衣中最時尚的，該睡衣也因此極具人氣，網路上有不少人販售長榮的機上睡衣。

卡達航空的商務艙以優異品質聞名，一般來說只要搭乘其長途航班或中程紅眼航班，都能獲得免費睡衣，而卡達航空多年來和多個衣飾品牌合作，包括The White Company。聯合航空則是針對航行時間超過14小時班機的旅客提供睡衣，通常是非往亞洲、澳洲和非洲的班機。

阿聯酋航空從去年2月開始主動提供搭乘飛行9小時以上航班旅客睡衣，睡衣是重褶領，睡褲則是抽繩褲，有兩種尺寸可選。

阿提哈德航空去年2月升級大部分機上設備，並開始在飛行時間超過9小時以上的航班提供過夜包，其中包括和奢華品牌Giorgio Armani合作推出的睡衣。

長榮 澳洲 聯合航空

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