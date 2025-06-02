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窮人為什麼窮？「富爸爸」作者曝：違反「2法則」永遠輸家

TVBS新聞網／編輯張晏慈報導
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「富爸爸，窮爸爸」作者分析兩金錢法則，並指出一類人注定當輸家。(路透資料照片)
「富爸爸，窮爸爸」作者分析兩金錢法則，並指出一類人注定當輸家。(路透資料照片)

現年78歲的「富爸爸，窮爸爸」(Rich Dad, Poor Dad)作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki），日前在社群平台X上發文表示，窮人之所以貧窮，是因為違反葛蘭辛法則和梅特卡夫定律這兩大金錢法則。他批評儲蓄法定貨幣的人是輸家，並建議投資黃金、白銀和比特幣等具有內在價值或網路價值的資產。清崎並以麥當勞聯邦快遞為例，說明大企業的網路價值，同時強調比特幣的網路價值，建議投資者應著重於有錢人會購買的高品質商品。

清崎指出，大多數窮人之所以貧窮，是因為他們違反了兩條最重要的金錢法則。他解釋，葛蘭辛法則，又稱「劣幣驅逐良幣」，指的是在一個經濟體系中，如果同時流通兩種貨幣，價值較低的貨幣（劣幣）會將價值較高的貨幣（良幣）驅逐出流通領域，人們傾向於儲存良幣，而使用劣幣進行交易。

清崎還提到梅特卡夫定律，該定律指出，一個網路的價值與網路中節點數量的平方成正比。這意味著，網路中的參與者越多，網路的價值就越高。他以麥當勞與聯邦快遞為例，說明大企業的網路價值，並表示像麥當勞這樣龐大的連鎖體系，其實就是一個巨大的網路。

清崎長期以來認為，美元等法定貨幣存在本質上的缺陷，因此他建議投資者應將資金投入到具有內在價值或網路價值的資產中，例如黃金、白銀和比特幣。他表示，儲蓄法定貨幣的人是輸家，因為法定貨幣的價值會隨著時間的推移而下降。

清崎還引用微策聯合創辦人塞勒的建議，強調投資應著重於有錢人會從你那裡購買的東西。清崎認為，比特幣具有巨大的網路價值，因此是一種值得投資的資產。他呼籲投資者要認清貨幣的本質，並做出明智的投資決策。

窮人為什麼窮？《富爸爸》曝驚人真相　違反「2法則」永遠輸家

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貨幣 比特幣 麥當勞 聯邦快遞

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