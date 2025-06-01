我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海迪士尼打架 情侶與1家3口因拍照起爭執

好市多6.99熱門菜品回歸 但形式改變 值得買嗎？

英CEO徵「貓保母」 1周僅工作8小時、年薪破18萬美元

TVBS新聞網／編輯張森皓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國一位執行長開出職缺，徵求「貓保母」來辦公室照顧愛貓；示意圖。（取材自pexels.com@EVG Kowalievska）
英國一位執行長開出職缺，徵求「貓保母」來辦公室照顧愛貓；示意圖。（取材自pexels.com@EVG Kowalievska）

英國倫敦一家私人飛機公司「Aviamarket」近期開出職缺，尋找一至兩名員工專職照顧執行長帶到公司的愛貓傑瑞（Jerry）。「貓保母」每周僅需工作八至12小時，時薪介於65至100英鎊，若以全職計算，年薪最高可達13.5萬英鎊（約18.17萬美元），已經吸引超過250人申請。

Aviamarket的總部設在英國倫敦，由執行長馬丁諾夫（Viktor Martynov）創立。他表示因工作繁忙常帶愛貓傑瑞進辦公室，沒想到成為公司氛圍亮點。馬丁諾夫指出，傑瑞的存在讓同事間關係更緊密，有員工每天上班第一件事就是和Jerry互動，為辦公室帶來療癒感。

馬丁諾夫透露曾經在進行商務會談時，傑瑞直接跳上客戶的腿上，而對方恰好是愛貓人士。最終雙方簽下了商務噴射機的交易合約。

因馬丁諾夫長期出差，於是外包這項職缺由Get Staffed負責招募，應徵者需具動物照顧經驗及良好時間管理能力，並能維持「平靜、尊重且適合貓咪生活的環境」。工作內容包括每天早晚餵食鮮奶與飼料、清理貓砂盆、每週五播古典音樂給傑瑞聽、梳毛等。

據BBC報導，職缺開出的薪資是時薪介於65至100英鎊，一周僅需工作八至12小時。這份療癒的工作若以全職計算，年薪將高達13.5萬英鎊，Get Staffed表示已收到超過250人的應徵申請。

執行長徵「貓保姆」！年薪破5百萬、週上8小時　超爽工作內容曝

TVBS新聞網

上一則

78歲婦靠社安金度日不敢亂花 住車上一天餐費僅2元

下一則

洗碗機內鍋碗杯碟擺放有學問 一常見習慣要不得

熱門新聞

網友與專家分享喝綠茶替代咖啡後，對身體產生的益處。綠茶示意圖。（取材自pexels.com@Anna Pyshniu）

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

2025-05-29 20:35
但有些星座天生就散發著真誠與溫柔的光芒，總是能自然吸引好朋友圍繞在身邊。(取材自免費圖庫pakutaso)

3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡

2025-05-31 00:01
對某些星座來說，分手就代表一切都結束了。（圖／123RF）

舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟

2025-05-31 03:00
肖戰主演的古裝權謀劇《藏海傳》自播出以來話題不斷。（圖取自劇照）

導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點

2025-05-28 20:35
四生肖未來十年財運很好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Elevate Digital）

4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪

2025-05-30 22:50
中美文化大不同，可能因此發生誤會。（取材自pexels.com@ Nout Gons ）

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

2025-05-26 20:35

超人氣

更多 >
3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機

3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機
綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手

綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元