英CEO徵「貓保母」 1周僅工作8小時、年薪破18萬美元

英國一位執行長開出職缺，徵求「貓保母」來辦公室照顧愛貓；示意圖。（取材自pexels.com@EVG Kowalievska）

英國倫敦一家私人飛機公司「Aviamarket」近期開出職缺，尋找一至兩名員工專職照顧執行長帶到公司的愛貓傑瑞（Jerry）。「貓保母」每周僅需工作八至12小時，時薪介於65至100英鎊，若以全職計算，年薪最高可達13.5萬英鎊（約18.17萬美元），已經吸引超過250人申請。

Aviamarket的總部設在英國倫敦，由執行長馬丁諾夫（Viktor Martynov）創立。他表示因工作繁忙常帶愛貓傑瑞進辦公室，沒想到成為公司氛圍亮點。馬丁諾夫指出，傑瑞的存在讓同事間關係更緊密，有員工每天上班第一件事就是和Jerry互動，為辦公室帶來療癒感。

馬丁諾夫透露曾經在進行商務會談時，傑瑞直接跳上客戶的腿上，而對方恰好是愛貓人士。最終雙方簽下了商務噴射機的交易合約。

因馬丁諾夫長期出差，於是外包這項職缺由Get Staffed負責招募，應徵者需具動物照顧經驗及良好時間管理能力，並能維持「平靜、尊重且適合貓咪生活的環境」。工作內容包括每天早晚餵食鮮奶與飼料、清理貓砂盆、每週五播古典音樂給傑瑞聽、梳毛等。

據BBC報導，職缺開出的薪資是時薪介於65至100英鎊，一周僅需工作八至12小時。這份療癒的工作若以全職計算，年薪將高達13.5萬英鎊，Get Staffed表示已收到超過250人的應徵申請。

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