只收現金有風險 想找到優良汽車技師留意四件事

有車就會有很多花費，理財作家Clark Howard建議和信得過的汽車技師合作制訂維修和保養時程，有助於節省開支，他也分享找到好技師的四步驟。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

擁有一台車就代表有無止盡的開銷，因此讓這些支出控制在預算內非常重要。Clark.com報導，個人理財和消費議題的作家克拉克（Clark Howard）認為，若能和汽車技師合作制定有效的維修和保養時程，就能省下一大筆錢，克拉克也分享如何找到好的技師以及要注意的事項。

克拉克說，除非車子還在保固期、被召回或被列入技術服務公告，這些情況經銷商有義務提供免費服務，否則他建議找獨立的維修店而非經銷商的維修廠，他建議和汽車技師往來第一步是打好關係，彼此熟識才能建立信任。以下是克拉克認為能幫助找到好的汽車技師四步驟。

1. 詢問親友

克拉克建議可以先問認識的親友或同事他們在哪裡修車，問過後把他們提供的資訊列成名單，並考量以下幾點篩選名單。首先是技師是否有ASE認證，有認證代表該技師已完成嚴格的汽車維修和保養基礎知識的培訓和教育，有參加ASE的Blue Seal計畫的維修店通常都雇用受過良好訓練的技師，ASE的網站（https://www.ase.com/about-ase/）可以查詢有參與計畫的店家。

再來要考慮維修店是否收信用卡，只收現金的店建議不要考慮，因為信用卡對消費的保障最大，若對消費有疑慮或異議，甚至遇到詐騙，使用信用卡者的責任都有限。

2. 貨比三家

克拉克說可以考慮幾個點，包括技師是否只修特定廠牌的車、和自家的距離、營業時間和維修需要的時間。

3. 留下文字紀錄

克拉克說，一旦選定技師並預約時間，一定要在技師進行任何維修前索取免費估價，才能避免日後發生糾紛或麻煩，而估價單或服務帳單通常要包括零件價格、工錢、服務費這三項。

克拉克說，估價單要包含維修總金額和車主授權可以進行項目的資訊，若沒有把這些寫下來，技師就能對車為所欲為，或對車主漫天索價。

4. 避免延長保固

維修廠可能會向車主兜售延長保固，但克拉克認為其實不需要，他說每個人都希望車子開越久越好，但延長保固很多餘，只是浪費錢，延長保固的方案動輒上千元，還不如把這筆錢當作日後維修車輛的儲備金。

克拉克說，找到可信賴的技師絕非難事，溝通是關鍵，他建議可以多和技師交談，而他不建議找經銷商的維修廠就是因為車主溝通車輛問題的只是開立服務單據的人，而不是真正修理車子的技師；如果只能找經銷商的維修廠，要確保開單者寫下車子的問題，而不是只寫解決方式。

此外，若想降低花大錢維修發生的可能性，車主可以確實執行定期保養，一些簡單的保養如更換機油、輪胎對調等都能幫車主省下可觀的金錢。