佛州男網購好市多3千元冰箱 免費安裝竟害他花了30萬修屋

佛州男子在好市多網購一台冰箱，沒想到附送的安裝服務讓他家泡在水裡，他至今已花30萬元修繕。(翻攝News4JAX 影片)

佛州 的柏德（Bradley Byrd）去年底在好市多 （Costco）的網站購買一個3千元的冰箱，價錢附有到府安裝服務，沒想到這個優惠反而讓柏德損失慘重，因為安裝不當讓他家淹水，他花了30萬元修理，至今廚房和浴室還沒完全恢復。

News4JAX報導，住在傑克遜維爾的柏德去年11月在好市多網站買了一個3500元的冰箱，費用包含安裝服務，12月2日時商品宅配到家，由沒有保險的第三方承包商在他家安裝。

柏德說，安裝後大約過六小時，他女兒打視訊電話給他，發瘋似地說家裡淹水了，原來是水管安裝方式錯誤，本來水管多餘的部分應該捲成圈並貼在冰箱背面，但安裝工人沒有這麼做，而是把水管擺在冰箱下方，讓冰箱的輪子壓在水管上，結果把水管壓破，水就從破裂處溢出。

從柏德提供給媒體的影片可以看到，水在他家地毯、木頭地板淹得到處都是，家具、電器甚至房屋結構都受到損壞。

柏德說，他們本來已經準備好過聖誕節 ，聖誕樹架好了，禮物也包好了，結果突然過沒幾天，他們被迫搬離家園，直到今年3月才回家，但家中修繕還沒完成，像個工地，廚房和浴室還不能完全使用，房子的空氣檢測結果顯示一樓的濕度太高而且有黴菌。

柏德說，他收到房子維修估價單，總金額約70萬元，好市多和送貨的物流公司都不願負責，他只好自掏腰包修繕，他至今已花30萬元在維修房子、第三方報告和檢測，以及把家當搬到倉庫，他有接受好市多不附帶任何條件的3萬8千元費用，但沒有同意對方提出的17萬5千元和解費。

柏德架設一個網站紀錄自己面臨的損失細項和索賠過程，聲稱屋損大約36萬元，個人財產損失約7.6萬元，臨時租房的房租和生活費約7.8萬元，訴訟、搬家和租倉庫的費用為11.7萬元。