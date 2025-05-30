賣房前翻新這幾處 花小錢能讓房屋價值多十倍

房地產經紀人Zell Melendez指出，在待售房屋的細節花小錢進行更換，可以讓房屋增加好幾倍的價值，更容易售出。水龍頭示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@CALITORE ）

全美待售房屋的數量持續成長，在房市中待售的時間也比去年同期多出一周，目前的市場似乎買方較佔有優勢，如何讓自己的物件在充滿競爭力的市場中脫穎而出成為賣方很重要的課題，專家說從一些細節著手就能讓房屋看起來大不同，而改造得當，只花1500元就能讓房屋瞬間增加超過1萬元的價值。

Realtor報導，麻州的波克夏（Berkshire Hathaway）房地產 經紀人梅倫德斯（Zell Melendez）在臉書分享如何只花1500元卻讓房屋增加1萬5千元價值的裝修要訣。

梅倫德斯說，第一印象可以讓潛在買家看屋時因為好的印象而主動看不同區域，而簡單的裝修可以達到這個目的，在小細節進行翻新或升級的房屋能吸引很多買家爭取買下房子，因為這樣買方買下後就可以直接入住，不用煩惱和花錢進行更新。以下是梅倫德斯的五點建議。

1. 升級房屋五金

梅倫德斯建議把房屋的所有五金都升級，包括廚房和浴室的抽屜和櫥櫃把手及門把，他呼籲把那些老舊、發亮的黃銅門把換成時尚和現代感的霧面黑，雖然更換的是小地方，但讓整個房子大大不同且不用花太多成本，家裝店的經典圓形霧面黑櫥櫃把手一個售價2.38元。

2. 增加房間照明

梅倫德斯說可以加裝櫥櫃燈，在櫥櫃下安裝簡單的LED燈帶就能立刻為廚房增加奢華感，就像在廚房裝了聚光燈；全面升級的照明會讓空間感覺更大、更奢華並提升氛圍，這種氛圍會讓人們想要更深入了解這個房子，進而讓買方報價。

升級照明的成本也不高，四件裝9吋櫥櫃照明燈的價格範圍約為24元至83元，實際價錢依數量和品牌而定。

3. 更換水龍頭

除了五金，梅倫德斯也建議更換水龍頭，把亮白色的鍍鉻水龍頭換成霧面黑或金色，能讓浴室和廚房煥然一新，除了提升美觀度也提升價值。買家更重視現代、簡潔的水龍頭。金色的浴室單把瀑布水龍頭價錢從72元起跳。

4. 磁磚重新填縫

把浴室的磁磚重新填縫是用經濟實惠的手段卻能讓浴室煥然一新的方法之一，梅倫德斯說這就像給臉部進行拉皮手術卻不用花到整形的錢，一包10磅的填縫劑約22元。

梅倫德斯說，磁磚重新填縫的浴室會看起來明亮又乾淨，讓賞屋者賞心悅目，還能讓他們覺得若買下後搬入可以少一件麻煩事。

5. 充分利用庭園景觀

房子外部是潛在買家看到房屋的第一眼門面，能讓他們決定是否要踏進屋內賞屋，梅倫德斯建議稍微修剪庭院植物、在土壤上增添一些新的覆料、多種些五顏六色的花。

若大門需要翻新，可以重新粉刷或裝一個時尚的門把，在競爭激烈的市場中，這些翻新可以提升房屋價值，因為買方希望看到這間房子被精心照顧，他們希望感受到房子被重視。