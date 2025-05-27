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旅遊詐騙陷阱多 紐約餐飲消費詐騙率達63%

TVBS新聞網／編輯 沈惟中 報導
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調查顯示，信用卡消費有時暗藏危機。示意圖。（取材自Pexels）
調查顯示，信用卡消費有時暗藏危機。示意圖。（取材自Pexels）

萬事達卡經濟研究所（Mastercard Economics Institute）發布研究報告，稱旅遊業是最容易受到詐騙的行業之一。美國舊金山和愛爾蘭都柏林是遊客報告詐騙率低的城市，墨西哥坎昆和越南河內則有高機率發生詐騙。此外，各城市常見的詐騙種類也都不同。

「CNBC」報導，萬事達卡經濟研究所發布的報告顯示，與旅行社和旅遊公司預訂相關的詐欺行為比其他行業平均詐欺行為高出4倍以上。萬事達卡表示：「一旦付款，旅遊行程可能永遠不會發生，或者與承諾的行程大相徑庭。」

至於哪些城市較容易發生詐騙，哪些城市較不易發生？根據萬事達卡的數據，遊客報告詐欺率最低的城市分別有：美國舊金山、愛爾蘭都柏林、南韓首爾、匈牙利布達佩斯、蘇格蘭愛丁堡。被遊客回報詐欺率高的城市則有：墨西哥坎昆、越南河內、孟加拉達卡、泰國曼谷。

美國多與餐飲服務業詐騙有關

萬事達卡經濟研究所亞太區首席經濟學家戴維曼恩（David Mann）接受CNBC採訪表示，「在某些目的地，你可能會發現更多來自旅行社和旅遊公司的欺詐行為。在其他城市，甚至可能涉及餐飲服務等領域。舉個例子，在洛杉磯，食品是我們發現的欺詐行為中最大的一個領域。」

報告顯示，各城市常見的詐騙類型也各不相同，計程車和汽車租賃問題僅占香港和巴塞隆納報告的詐騙案件的2%，但印尼雅加達卻高達66%。調查顯示，報告顯示，餐飲服務業的詐騙行為在美國與中東地區較為普遍，在紐約市通報的案件中占比達63%。萬事達卡代表表示，這些行為包括餐廳收取過高的食物費用、添加未經授權的小費，或竊取旅客的信用卡資訊。

報告指出，旅客應特別警惕異常低價及「好得令人難以置信」的夏季優惠，尤其是在吸引大量遊客的熱門觀光地區。報告建議，為了防範詐騙行為，旅客可設立數位錢包、購買旅遊保險，或使用具備防詐功能的信用卡訂購行程。

旅遊詐騙陷阱多！亞洲兩城市被詐率高　紐約餐飲詐騙率63%

TVBS新聞網

萬事達卡 越南 墨西哥 舊金山 觀光

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