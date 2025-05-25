空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌

空服員與搭機乘客打招呼，出於禮貌同時還有安檢意味。空服員示意圖。(路透)

搭過飛機的民眾應該都有體驗過，在準備登機時，常常會有空服員在飛機門旁迎接和打招呼。大家普遍認為這是出自禮貌或是航空公司的規定，要讓旅客有好的搭乘體驗。然而近期有名德國 斯圖加機場（Stuttgart Airport）的空服員出面爆料，這樣的親切舉動其實並非出自禮貌，真正的原因在於為了檢查每位乘客的身體健康以及狀態，例如是否生病、懷孕或酒醉。

空少和空姐的熱情招呼常是許多旅客搭機體驗非常重要的一環，航空公司為了要維持良好形象和提供優質服務，也會有最基本的禮貌規定。但德國斯圖加機場一名空姐Miva在個人社群TikTok 上傳一部影片，表示空服員打招呼不僅僅是出自禮貌，而是為了檢查每位乘客的身體健康以及狀態。

Miva表示，搭機乘客的身體健康和狀態，往往也在空服員需要掌握的日常工作之中。舉凡乘客是否生病、懷孕、有無酒醉或服用藥物等現象，都需要密切掌握，甚至可能讓有發病疑慮或是狀態不穩定的乘客拒絕登機。

影片曝光後，網友紛紛留言：「沒錯，我有次就是生病太嚴重被拒絕登機」、「我姊有次登機被空姐詢問懷孕多久，當時根本沒人知道她懷孕」、「他們要確認你是否有喝醉、適不適合搭飛機。」也有網友搞笑留言：「我以為是因為我很漂亮」。

向登機乘客打招呼不是出自禮貌？空姐爆料揭2真實原因

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