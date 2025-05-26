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4血型誰叫不醒最愛賴床 O型跟太陽同步、他不想面對現實

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四血型當中，誰最喜歡賴床。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）
四血型當中，誰最喜歡賴床。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

天光大亮時，你總是很難順利起床嗎？就算是好幾個鬧鐘高分貝響起，起不來的賴床鬼還是大有人在。雖然偶爾拖延一下沒關係，但是早晨賴床可能影響到上班遲到、錯過約會，惹來一堆麻煩。日本媒體「占TV」解析四血型當中，誰最容易早上叫不醒。

第4名：O型

O型是所有血型的起源，充滿原始的生命力，即使房間拉上遮光窗簾，只要天亮了，他們就會立刻有「起床了！」的直覺，迅速起身，完全不費吹灰之力。因為是靠本能醒來，對O型來說，鬧鐘也派不上用場。雖然他們不太會賴床，但反過來說，O型的人習慣午休時小睡片刻，補充精力。

第3名：A型

A型的人責任感強、社會性高，即使身體狀況不太好，或是前一晚為了家務熬夜，只要想到得上班，也會硬撐著起床。由於平日累積了太多疲勞，A型的人在休假日的早晨通常會賴床，如果當天沒有特別的安排，甚至可能一路睡到傍晚。

第2名：B型

B型的人對自己的慾望非常坦率，當他們想睡覺的時候，就會完全無視社會常識，毫不猶豫地選擇賴床。在他們看來，「想睡就睡，這很正常吧？」即使遲到被念一頓，他們也不太會反省。有趣的是，如果是他們期待已久的活動當天，B型的人卻總是能比誰都早起。

第1名：AB型

AB型的人執著心較弱，對現實興趣不大，因此不是那種天一亮就精神奕奕起床的類型。比起醒來要面對充滿噪音的「現實世界」，他們寧願一直沉浸在夢境國度，在棉被裡滾來滾去賴床也好。另外，有一種說法是，AB型的人容易感到心理疲憊，因此比其他血型更需要休息。

血型

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