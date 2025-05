華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

中美文化大不同,可能因此發生誤會。(取材自pexels.com@ Nout Gons )

美中文化大不同,有時不同的生活習慣,可能會造成對方誤會,甚至認為是不禮貌的行為。一名在費城生活20年的華人 地產經紀Emily,近日在小紅書 以影片形式分享她觀察到的「美國人眼中華人不禮貌但我們沒意識到的行為」,她以自身長期穿梭兩國文化的經驗,舉出6項常見但易被誤解的舉止,提醒旅美或移民民眾留意細節,避免無心冒犯。

Emily首先點出,華人在聚會時習慣拿手機拍照發朋友圈,在中國屬於正常社交方式,但在美國,若在聚會中顧著滑手機或自拍,則被視為不尊重他人和破壞氣氛。她建議,拍照可以,但應適可而止,多參與現場互動才容易融入。

其次是「眼神交流」的差異。Emily表示,美國人特別重視 eye contact,視其為尊重與專注的表現;若低頭或視線飄忽,容易被解讀為敷衍或不信任。她建議,適度的目光接觸能展現自信與友善,是溝通中不可或缺的環節。

公共場合的音量控制也是一大文化差異。Emily指出,華人聊天講求熱鬧,常在餐廳或候車廳大聲談笑,但在美國社會,這會讓人感到困擾或不禮貌。她提醒華人要留意周遭環境,控制音量、輕聲交談更顯得體。

擁抱文化亦讓許多華人不習慣。Emily分享,美國人見面或道別常用擁抱表達親近,但許多保守的華人常以側身或僵硬應對,易讓對方誤以為不被接受。她建議可自然地回應擁抱,輕拍對方肩膀也能拉近距離。

在送禮習慣方面,中美文化更是大異其趣。Emily指出,華人收禮多不當面拆開,認為含蓄有禮;但美國人期待對方當場打開,並表現出喜悅和感謝。她半開玩笑提醒,如果沒熱情說出 「Thank you, I love it, you make my day」,下次可能就收不到禮物了。

最後,她提到一個被忽略的小細節:踩樓梯聲音。華人習慣的水泥樓梯腳步聲不明顯,但美國多為木造樓梯,若用力踩會發出「咚咚咚」的聲響,容易被認為沒教養。她建議輕踩、用前腳掌走路,能更符合當地人期待。

Emily總結說,生活在兩種文化中,就像在兩種語言間來回切換,不必完全改變自己,但多一分理解與包容,能讓人更快適應,也讓生活更加融洽。