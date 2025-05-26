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華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

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中美文化大不同，可能因此發生誤會。（取材自pexels.com@ Nout Gons ）
中美文化大不同，可能因此發生誤會。（取材自pexels.com@ Nout Gons ）

美中文化大不同，有時不同的生活習慣，可能會造成對方誤會，甚至認為是不禮貌的行為。一名在費城生活20年的華人地產經紀Emily，近日在小紅書影片形式分享她觀察到的「美國人眼中華人不禮貌但我們沒意識到的行為」，她以自身長期穿梭兩國文化的經驗，舉出6項常見但易被誤解的舉止，提醒旅美或移民民眾留意細節，避免無心冒犯。

Emily首先點出，華人在聚會時習慣拿手機拍照發朋友圈，在中國屬於正常社交方式，但在美國，若在聚會中顧著滑手機或自拍，則被視為不尊重他人和破壞氣氛。她建議，拍照可以，但應適可而止，多參與現場互動才容易融入。

其次是「眼神交流」的差異。Emily表示，美國人特別重視 eye contact，視其為尊重與專注的表現；若低頭或視線飄忽，容易被解讀為敷衍或不信任。她建議，適度的目光接觸能展現自信與友善，是溝通中不可或缺的環節。

公共場合的音量控制也是一大文化差異。Emily指出，華人聊天講求熱鬧，常在餐廳或候車廳大聲談笑，但在美國社會，這會讓人感到困擾或不禮貌。她提醒華人要留意周遭環境，控制音量、輕聲交談更顯得體。

擁抱文化亦讓許多華人不習慣。Emily分享，美國人見面或道別常用擁抱表達親近，但許多保守的華人常以側身或僵硬應對，易讓對方誤以為不被接受。她建議可自然地回應擁抱，輕拍對方肩膀也能拉近距離。

在送禮習慣方面，中美文化更是大異其趣。Emily指出，華人收禮多不當面拆開，認為含蓄有禮；但美國人期待對方當場打開，並表現出喜悅和感謝。她半開玩笑提醒，如果沒熱情說出 「Thank you, I love it, you make my day」，下次可能就收不到禮物了。

最後，她提到一個被忽略的小細節：踩樓梯聲音。華人習慣的水泥樓梯腳步聲不明顯，但美國多為木造樓梯，若用力踩會發出「咚咚咚」的聲響，容易被認為沒教養。她建議輕踩、用前腳掌走路，能更符合當地人期待。

Emily總結說，生活在兩種文化中，就像在兩種語言間來回切換，不必完全改變自己，但多一分理解與包容，能讓人更快適應，也讓生活更加融洽。

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