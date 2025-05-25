86歲婦喪偶後開始獨自旅行 十年來出國超過40次

英國86歲的Valerie Simpson從2014年至今已獨自參加旅行社的行程超過40次，去過許多國家。圖為摩洛哥的露天市場，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Esteban Palacios Blanco）

有些人上了年紀之後偏好過安逸的生活，但英國薩德伯里（Sudbury）86歲的瓦萊麗（Valerie Simpson）可不這麼想，過去十年她獨自參加旅行社行程，已經出國超過40次，她計畫今年造訪克羅埃西亞、阿爾巴尼亞和瑞士，她說只要體力和健康狀況允許，她會努力繼續到世界各國旅行。

每日郵報（Daily Mail）報導，瓦萊麗的丈夫在2011年12月過世，三年後她為了擺脫又悲又喜的珍貴聖誕節回憶，她隻身前往賽普勒斯北部，想用不同方式度過聖誕節，那次旅行開啟了她往後獨自旅行的旅程，她在之後某次旅程中得知「獨自旅行」旅行社（One Traveller），她開始參加他們的行程，2014年去了莫斯科。

「獨自旅行」是英國一間得過獎的旅行社，專門為成年的獨自旅行者規劃行程住宿等。瓦萊麗參加他們的行程後，去過歐洲、亞洲、非洲和北美，造訪過泰國的寺廟、摩洛哥的露天市場、緬甸的市場和義大利的海灘。

瓦萊麗今年4月去了義大利，這是她第39次參加行程，第40次行程是6月去克羅埃西亞，9月去阿爾巴尼亞是第41次，最後年末將進行第42次旅程，要去她非常喜歡的瑞士。

談到年齡對她的旅行造成的限制，瓦萊麗說她的平衡能力已經不行，因此她不會走在只有一條狹窄小徑的山上或類似的地方，不過她還能走路，上樓梯沒問題，下樓梯需要扶著扶手。

去過很多國家，瓦萊麗說她最愛義大利，她喜歡義大利的食物、氛圍、人民，她認為義大利很多樣化。

瓦萊麗的故事已經成為獨自旅行旅行社社群的傳奇，她說她不確定自己能否完成第50次旅程，她明年還想繼續旅遊，只是屆時她又更接近90歲，這讓她不敢預定太久以後的行程。

被問到給其他獨自旅行者的建議，瓦萊麗說她會建議大家趁早勇於夢想，她說她很想去南美，但她一直沒去，現在也不可能去了，而她只要還能思考和有一雙能走的腿，她會努力繼續旅行下去。