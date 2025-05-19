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七種工作薪資穩定 不受關稅貿易戰影響

編譯潘勛／即時報導
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專家認為醫護人員在關稅戰裡，就業風險及薪水受影響較小。示意圖。(路透)
專家認為醫護人員在關稅戰裡，就業風險及薪水受影響較小。示意圖。(路透)

川普總統發動關稅戰以來，很多美國人擔心對自己的職涯及財務會產生影響。專家表示，沒有哪一行可以說完全不受關稅影響，但有幾種行業，確實受關稅衝擊較小，例如醫療業以及餐飲服務業裡的工作。

首先是醫生，醫生的平均收入在每年36萬3000元。初級醫療醫生平均年薪27萬7000元，專科醫生則來到39萬4000元。要成為醫生耗時11到16年，要看專長而定。

二是護士，護士年薪平均在8萬9010元。依據就業地點及專長，護士的薪水可以來到12萬元。要當護士耗時2到4年接受教育，有些專長要在校接受更長的訓練。

三是醫療助手。在美國，醫療助手平均年薪在4萬4200元，按服務地點而有差異。醫療助手只要取得高中文憑，再取得工作執照，經常可以立刻工作。

四是酒店經理，其平均年薪為9萬500元。一些豪華酒店經理人可以賺到多達11萬178元。有些酒店經理人高中畢業便開始工作，邊做邊學。其他人則是在兩年制或四年制學院裡，讀到酒店管理文憑。

五是主廚，主廚平均年薪為5萬1225元，薪水會因工作地點、經驗及技藝而有差。主廚一般邊做邊學，很多人是在高中畢業後，開始做入門級的工作。有些主廚在餐飲學校攻得學位，他們得以由較高職位進入業界。

六是預製菜廚師，他們的平均年薪是3萬8866元。大多時候，預製菜廚師至少要取得高中文憑。由餐飲學校取得學位，有助於讓人取得資格，做預製菜裡較高端的廚師。

七是侍應生。侍應生平均年薪在4萬9323元，但因為就業地點、經驗及顧客好壞，差異很大。要當侍應生不必受正式教育，話雖如此，愈有經驗的侍應生往往收入較高。

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