AI能占卜？ChatGPT斷言「老公出軌」妻崩潰提離婚

希臘有名妻子拿咖啡渣給ChatGPT占卜，最終跟丈夫離婚。示意圖。（取材自unsplash／Anna yang）

人工智慧 （AI ）風潮席捲全球，不少人將其運用在日常生活中，不過希臘傳出有名結婚12年的人妻竟因為ChatGPT 對1張咖啡渣照片的解讀、懷疑丈夫出軌，最終甚至提出離婚、引起討論。

希臘城市時報報導，這位已婚12年、育有2個孩子的母親熱衷於咖啡渣占卜，近期更結合時下最流行的生成式AI機器人ChatGPT進行解讀，沒想到她走火入魔、拿著丈夫喝完的咖啡杯底照片給ChatGPT分析，試圖從咖啡渣解讀含意。

離譜的是，ChatGPT告訴這名人妻「妳的丈夫與1名年輕女子有染，且這名女子『一心一意要拆散妳的家庭』」，並解釋稱杯子裡的咖啡渣隱含1個神祕、名字以「E」開頭的女子，還暗示「妳的丈夫注定要與這名女子開始戀情」。

令人感到不可思議的是，這名人妻就這樣相信了ChatGPT的解讀，並立即提出離婚訴訟。

人妻的丈夫受訪時無奈地表示「我一笑置之，覺得這簡直是無稽之談，但她認真看待，她希望我離開，還直接告訴孩子們『爸媽要離婚了』，然後我接到了律師的電話」，據悉，這名丈夫三天後就收到了正式的離婚文件。

此外，這名丈夫也指出「這並不是她第一次被這種事物吸引，幾年前，她拜訪了一位占星師，後來花了一整年的時間才接受『這一切都不是真的』的事實」，而這名丈夫的律師強調「AI機器人的指控沒有法律意義，除非有證據證明，否則所有出軌指控都是無稽之談」。

AI能占卜？ChatGPT斷言「老公出軌」 人妻崩潰提離婚

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