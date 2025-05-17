我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墨西哥船艦撞布魯克林橋 目擊者：有人掛在船桅

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

2025歐洲歌唱大賽 奧地利24歲男高音JJ奪下冠軍

中央社／瑞士巴塞爾18日綜合外電報導
奧地利歌手JJ 18日拿下2025年歐洲歌唱大賽冠軍。（路透）
奧地利歌手JJ 18日拿下2025年歐洲歌唱大賽冠軍。（路透）

奧地利歌手JJ今天以歌劇風格歌曲Wasted Love，奪得2025年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）冠軍。

中央社引述法新社報導，經過歐洲各國評審團和來自歐洲等地區觀眾的投票，JJ帶領奧地利自2014年絡腮鬍變裝歌后伍斯特（Conchita Wurst）以Rise Like a Phoenix奪冠以來，再度登上冠軍寶座。

歐洲歌唱大賽是全球最大規模的現場音樂電視賽事，本屆盛會開票過程緊張刺激，直到今天清晨才揭曉結果，奧地利以436分勝出，領先以色列的357分和愛沙尼亞的356分。

24歲的假聲男高音JJ表示：「感謝歐洲，是你們讓我的夢想得以成真。」JJ的本名是約翰尼斯．皮奇（Johannes Pietsch）。

他還說：「愛是世界上最強大的力量，讓我們散播更多的愛。這簡直太瘋狂了，我的夢想成真了，這真是超乎想像的經歷。」

他在Wasted Love這首歌中展現高音技巧，巧妙融合了歌劇與電子舞曲元素。

這首參賽歌曲以單戀為主題，融合了抒情和民謠曲風，並在結尾加入電子舞曲的元素。

奧地利總理史托克（Christian Stocker）說：「這是多麼了不起的成就！熱烈祝賀你贏得勝利，JJ正在創造奧地利音樂歷史。」

奧地利歌手JJ 18日拿下2025年歐洲歌唱大賽冠軍。（歐新社）
奧地利歌手JJ 18日拿下2025年歐洲歌唱大賽冠軍。（歐新社）

投票 以色列

上一則

關節痛竟與腸道有關？醫教3招養腸法 找回健康

下一則

端午前後3生肖財運亨通 屬虎有望升遷、他突破事業高峰

延伸閱讀

芬蘭2直升機相撞5死 機體殘骸散落地面

芬蘭2直升機相撞5死 機體殘骸散落地面
鄉音合唱團2025黃河大合唱 林肯中心震撼上演

鄉音合唱團2025黃河大合唱 林肯中心震撼上演
電影「真善美」真人版 奧地利家族在美經營旅館

電影「真善美」真人版 奧地利家族在美經營旅館
國產崛起 中國Q1進口車數量跌近4成 美車年減66%

國產崛起 中國Q1進口車數量跌近4成 美車年減66%

熱門新聞

Amy今年已62歲但外表看起來彷彿只有40歲，她也分享她的飲食原則。(翻攝 Amy TikTok @amysdaydreams )

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

2025-05-15 21:35
(圖／AI生成)

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

2025-05-10 04:45
11項好市多的冷凍食品受到會員的喜愛，大讚甚至比餐廳現做餐點好吃。好市多示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

2025-05-14 19:35
三生肖好運將在端午前來到。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機

2025-05-13 00:35
一名年薪15萬的元宇宙公司軟體工程師，因為AI遭裁員，現在靠送外送和變賣家當勉強餬口。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

2025-05-16 19:35
2生肖2星座命最好，特別幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛

2025-05-14 23:00

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
汪小菲婚禮現場曝光 張蘭一句話洩Mandy「帶球嫁」

汪小菲婚禮現場曝光 張蘭一句話洩Mandy「帶球嫁」