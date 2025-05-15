3星座生來就是上班族的命 他自有一套生存之道就為升遷

三星座適合在組織裡生存，過著上下班打卡的規律作息。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marc Mueller）

「上班族」聽起來似乎是個再尋常不過的人生角色，然而就跟運動員、演藝人員有其堅忍或表演特質一樣，職場上也有適合受薪人員的人格特質，並不是每個人都可以完美勝任。日本 媒體「占TV」解析，三星 座的人天生就適合在組織裡生存，過著上下班打卡的規律作息，每個月看薪水入帳是他們最快樂的時刻。

第3名：金牛座

金牛座最喜歡的詞就是「穩定」。他們有時也會羨慕別人靠創業發大財，但還是會選擇公司上班所帶來的穩定感。每個月固定薪資按時轉進帳戶的安心感，對他們來說是無可取代的價值觀。「薪水就是忍耐費」，金牛座將之奉行為人生座右銘。

第2名：處女座

無論是國家或公家單位承認的證照，或是公司內部的認證，勤奮好學的處女座喜歡積極考取對工作有幫助的資格與執照，藉此不斷提升自己的實力，逐漸成為職場中令人刮目相看的存在，在公司的地位也會因此變得更加牢固。作為上班族，處女座會守住一個穩定的位置難以撼動。

第1名：摩羯座

12星座中最具野心的就是摩羯座，他們在公司這種組織裡，擁有比他人更強烈的上進心。對摩羯座來說，上班不只是「在公司裡生存下來」，更重要的是要不斷往上爬，把整個職場生涯賭在升遷之路上。為了達到這個目標，即使遇到不合理的事情也會默默吞下，這對他們而言不是「忍耐」，而是一種「處世之道」。他們只看結局，不計較過程，因此就算要花時間從基層做起，他們也能堅持到底、熬過去。