甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

11項好市多的冷凍食品受到會員的喜愛，大讚甚至比餐廳現做餐點好吃。好市多示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

好市多 （Costco ）的冷凍食品區從披薩、餃子到冰淇淋應有盡有，其中有幾款冷凍食品廣受會員好評，吃起來有如餐廳現做餐點，有幾項甚至被讚譽比餐廳食物更好吃。Eat This, Not That報導列出11種會員大力推薦的冷凍食品，不妨買幾包試試。

1. Motor City 披薩（Motor City Pizza）

Motor City 披薩擁有一批狂熱粉絲其來有自。有網友說雖然吃得出是冷凍披薩，但風味比50%的餐廳披薩更棒，也有網友說，這款披薩比任何外送餐點好吃，而且比他去過的95%披薩店更美味。

2. East Coast Seafood 日本北海道扇貝（Japanese Hokkaido Scallops）

許多顧客對East Coast Seafood 日本北海道扇貝讚不絕口。一名網友說，這無庸置疑是他在店內買過最美味的冷凍扇貝，而且可媲美高級海鮮市場的品質，而且無添加溶液，方便解凍與曬乾後再燒烤。

3. Marie Callender's 雞肉派（Marie Callender's Chicken Pot Pies）

老饕們偏愛好市多販售的Marie Callender's 雞肉派，更勝於餐廳提供的同款餐點。有網友說很難相信這兩者竟是同一種商品，餐廳販賣的很普通，而冷凍包裝的雞肉派非常好吃。另一位網友表示，這道餐點是他們家的主食，歷久不衰。

4. Royal Asia 蝦餃（Royal Asia Prawn Hacao）

Royal Asia 蝦餃蘸上薑絲醬油是絕配。有網友說，蝦餃品質媲美餐廳，但在餐廳4到6個餃子就售價6.99元。另一位網友表示，價格很實惠，風味可比一部分的餐廳，總的來說他願意多買幾包囤貨。

5. 科克蘭壽司（Kirkland Signature Sushi）

科克蘭的壽司區品質一流。一位網友說，好市多的壽司比許多壽司店還好吃；換句話說，許多餐廳供應的壽司實在不怎麼樣。

@photogami Costco makes their own sushi now! The Kirkland signature sashimi, nigiri, and maki rolls have rolled out to the Bay area. The crew are trained in Japan and use the same rice machine used over there #thesushiguy #costco #sushi ♬ original sound - The Sushi Guy

6. 蜜辣擔擔麵（Mila Dan Dan Noodles）

一名網友表示，這款冷凍擔擔麵媲美餐廳麵食，非常美味。另一位網友說，麵的風味絕佳，自己一開始還因為麵條份量少而感到懷疑，但煮滾後的結果很不錯，醬料味道較重，她建議可以加入些許牛肉絲就能達到10分滿分，她說會常回購。

7. Ajinomoto 日式煎餃（Ajinomoto Pork And Chicken Gyoza）

老饕們認為Ajinomoto 日式煎餃是必買商品。一名網友表示，趁著特價買了一包，等不及用電烤盤煎來吃了。以10.99元的價格就能買到5盤12個的煎餃；另一名網友說，這煎餃是餐廳水準，真是物超所值。

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8. 蜜辣小籠湯包（Mila Pork Xiao Long Bao Soup Dumplings）

這款小籠湯包受到好市多會員喜愛。一名網友說，這項商品令人驚豔，他已經回購三、四次；品質與附近的中餐館不相上下，考慮性價比寧可買這款商品勝過鼎泰豐。

9. Crazy Cuizine 橙花雞（Crazy Cuizine Mandarin Orange Chicken）

一名網友說，這款商品的雞肉吃起來與餐廳無異，雖然他另外調製女兒偏好的左宗棠雞醬汁，但內附的醬料也很不錯。2包雞肉能供應3至4個人的一餐，非常推薦。

10. 科克蘭義大利肉丸（Kirkland Signature Italian Meatballs）

有會員認為精心烹煮後的科克蘭義大利肉丸可媲美餐廳品質。一名網友說，這可能是科克蘭前十名的食品。如果用微波爐或傳統烤箱加熱，肉丸會變得軟爛；但浸入醬汁中慢燉的肉丸很接近餐廳口感。

11. Foster Farms 酥脆雞翅（Foster Farms Take Out Crispy Chicken Wings）

老饕們對這款雞翅讚不絕口，有會員說這是他吃過最好吃的雞翅，再也不會買餐廳的雞翅了，另一人說她用氣炸鍋煮8分鐘後，酥脆的外皮比其他任何15元的雞翅還美味。