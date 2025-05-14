甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
好市多（Costco）的冷凍食品區從披薩、餃子到冰淇淋應有盡有，其中有幾款冷凍食品廣受會員好評，吃起來有如餐廳現做餐點，有幾項甚至被讚譽比餐廳食物更好吃。Eat This, Not That報導列出11種會員大力推薦的冷凍食品，不妨買幾包試試。
1. Motor City 披薩（Motor City Pizza）
Motor City 披薩擁有一批狂熱粉絲其來有自。有網友說雖然吃得出是冷凍披薩，但風味比50%的餐廳披薩更棒，也有網友說，這款披薩比任何外送餐點好吃，而且比他去過的95%披薩店更美味。
2. East Coast Seafood 日本北海道扇貝（Japanese Hokkaido Scallops）
許多顧客對East Coast Seafood 日本北海道扇貝讚不絕口。一名網友說，這無庸置疑是他在店內買過最美味的冷凍扇貝，而且可媲美高級海鮮市場的品質，而且無添加溶液，方便解凍與曬乾後再燒烤。
3. Marie Callender's 雞肉派（Marie Callender's Chicken Pot Pies）
老饕們偏愛好市多販售的Marie Callender's 雞肉派，更勝於餐廳提供的同款餐點。有網友說很難相信這兩者竟是同一種商品，餐廳販賣的很普通，而冷凍包裝的雞肉派非常好吃。另一位網友表示，這道餐點是他們家的主食，歷久不衰。
4. Royal Asia 蝦餃（Royal Asia Prawn Hacao）
Royal Asia 蝦餃蘸上薑絲醬油是絕配。有網友說，蝦餃品質媲美餐廳，但在餐廳4到6個餃子就售價6.99元。另一位網友表示，價格很實惠，風味可比一部分的餐廳，總的來說他願意多買幾包囤貨。
5. 科克蘭壽司（Kirkland Signature Sushi）
科克蘭的壽司區品質一流。一位網友說，好市多的壽司比許多壽司店還好吃；換句話說，許多餐廳供應的壽司實在不怎麼樣。
6. 蜜辣擔擔麵（Mila Dan Dan Noodles）
一名網友表示，這款冷凍擔擔麵媲美餐廳麵食，非常美味。另一位網友說，麵的風味絕佳，自己一開始還因為麵條份量少而感到懷疑，但煮滾後的結果很不錯，醬料味道較重，她建議可以加入些許牛肉絲就能達到10分滿分，她說會常回購。
7. Ajinomoto 日式煎餃（Ajinomoto Pork And Chicken Gyoza）
老饕們認為Ajinomoto 日式煎餃是必買商品。一名網友表示，趁著特價買了一包，等不及用電烤盤煎來吃了。以10.99元的價格就能買到5盤12個的煎餃；另一名網友說，這煎餃是餐廳水準，真是物超所值。
8. 蜜辣小籠湯包（Mila Pork Xiao Long Bao Soup Dumplings）
這款小籠湯包受到好市多會員喜愛。一名網友說，這項商品令人驚豔，他已經回購三、四次；品質與附近的中餐館不相上下，考慮性價比寧可買這款商品勝過鼎泰豐。
9. Crazy Cuizine 橙花雞（Crazy Cuizine Mandarin Orange Chicken）
一名網友說，這款商品的雞肉吃起來與餐廳無異，雖然他另外調製女兒偏好的左宗棠雞醬汁，但內附的醬料也很不錯。2包雞肉能供應3至4個人的一餐，非常推薦。
10. 科克蘭義大利肉丸（Kirkland Signature Italian Meatballs）
有會員認為精心烹煮後的科克蘭義大利肉丸可媲美餐廳品質。一名網友說，這可能是科克蘭前十名的食品。如果用微波爐或傳統烤箱加熱，肉丸會變得軟爛；但浸入醬汁中慢燉的肉丸很接近餐廳口感。
11. Foster Farms 酥脆雞翅（Foster Farms Take Out Crispy Chicken Wings）
老饕們對這款雞翅讚不絕口，有會員說這是他吃過最好吃的雞翅，再也不會買餐廳的雞翅了，另一人說她用氣炸鍋煮8分鐘後，酥脆的外皮比其他任何15元的雞翅還美味。
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