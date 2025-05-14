這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

採用有機現代主義（organic modernism）設計風格的房屋平均可比預期售價高出12,500美元。（美聯社）

房地產 市場平台 Zillow 日前發布一份新報告，指出哪些設計趨勢能有效提升房屋售價。其中最引人注目的發現是，曾經大受歡迎的「鄉村風格」（farmhouse aesthetic）已逐漸退燒，取而代之的是更具現代感的「有機現代主義」（organic modernism）。這類風格的代表特色包括：皂石檯面（soapstone countertops）、白橡木地板（white oak floors），以及威尼斯灰泥牆面（Venetian plaster walls）。

根據居家雜誌Real Simple報導，採用這種設計風格的房屋平均可比預期售價高出12,500美元。

Zillow 居家趨勢專家 Amanda Pendleton 表示，「當前的住宅設計趨勢強調天然石材、木地板與木質櫃體，搭配具紋理感的牆面。買家對這類兼具原始質地與細緻美感的裝潢趨之若鶩，也因此推高了房價 。」

這份分析來自 Zillow 對 2024 年逾200萬筆房源資料中超 過350個設計關鍵字的搜尋，並將實際成交價與 Zillow 的預估價格（Zestimate）進行比較，同時考量房屋的建造年份、坪數與上市時間等因素，精準計算各項設計對房價的影響。

皂石檯面成為崛起成為新寵

多年來，石英檯面（Quartz）一直是市場主流，但根據 Zillow 數據，皂石正逐步取代石英，成為廚房檯面的新寵。使用皂石檯面的房屋平均可帶來3.5%的售價溢價，而使用石英的則為2.6%。

為什麼皂石突然竄紅？這種深灰色的天然石材不僅具備極佳的防水、抗污與耐熱性能，還不像花崗岩或石英需要定期封釉保養。隨著使用時間的增加，皂石會自然產生溫潤光澤與獨特紋理，外觀上也類似大理石。

濕房設計熱度上升

「濕房」（wet room）是一種全防水的洗浴空間，過去多見於高端住宅，如今也逐漸普及到一般家庭。報告顯示，設有濕房的住宅平均售價可提升3.3%，而標榜「水療風」浴室的增值幅度則僅為0.6%。

濕房尤其適合家中有小孩或行動不便者使用，因為其設計通常無門檻、無障礙，省去開關門或移動設備的麻煩，實用性極高。

戶外空間成為家居「新標配」

戶外空間不再只是附加設施，而是室內空間的延伸。Zillow 指出，具備實用戶外功能的住宅持續受到買家青睞，進而推升售價。例如，設有戶外淋浴的房屋可提升2.8%的售價；而擁有戶外廚房與藍石（bluestone）露台的房屋，則可分別增加約2.2%的售價。

Zillow認證：十大加價設計元素

．全面翻新（Remodeled）：售價溢價3.7%

．皂石檯面（Soapstone）：售價溢價3.5%

．濕房（Wet room）：售價溢價3.3%

．白橡木地板（White oak floor）：售價溢價3.2%

．柚木（Teak）：售價溢價3.1%

．威尼斯灰泥（Venetiaan plaster）：售價溢價3.0%

．戶外淋浴（Ourdoor shower）：售價溢價2.8%

．裝修翻新（Renovated）：售價溢價2.7%

．新家電（New appliances）：售價溢價2.7%

．碼頭（Dock）：售價溢價2.7%