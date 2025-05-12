「手機失智」了嗎？醫曝10大症狀 上廁所習慣帶手機上榜

現代人生活中最不可或缺的物品之一無非是智慧型手機；示意圖。(圖／123RF)

現代人生活中最不可或缺的物品之一無非是智慧型手機 ，但手機成癮的問題也開始成為民眾關注的議題，近期就有日本 醫師提出名為「手機失智」的文明病，並列出10大症狀，「手機不在身邊就焦慮」、「上廁所帶手機」和「總覺得聽到通知聲」都入列。

TBS News報導，「手機失智」和一般失智有所不同，後者簡單來說是「無法將訊息輸入大腦」，因為大腦中的海馬體開始萎縮、使其無法接收訊息，而「手機失智」恰巧相反，指的是人漫無目的地盯著智慧型手機、訊息也不斷湧入大腦，然而過多資訊使大腦疲憊不堪，導致無法記得。

「手機失智」就像儲存記憶的抽屜打不開或無法在裡頭找到東西，這導致忘記名字、詞窮和反應變慢等狀況，若要用日常的例子來檢視：你能立刻想起「前天晚餐吃了什麼」嗎？如果無法立即想起來，那就有可能已經罹患「手機失智」。

對此，「奧村記憶診所」理事長奧村步提出用來檢查手機失智症的10大症狀如下：

1.手邊沒有智慧型手機時就會感到焦慮 2.洗澡或上廁所習慣帶著智慧型手機 3.沒有智慧型手機就睡不著 4.總是感覺聽到手機的通知聲或振動聲 5.經常無法馬上記住人名或物品名 6.想不到合適的回覆 7.生活中做事的效率下降 8.心事變多 9.焦慮 10.睡眠不足

有專家指出「『我只是隨意地滑手機，不想任何事』，這會導致大腦變成『數據垃圾場』，這種情況被稱為『手機失智』」，並補充說「智慧型手機並不邪惡，如果你主動自己收集資訊，它們仍會成為有用的工具」。

你「手機失智」了嗎？日醫師曝10大症狀 上廁所帶手機也中鏢

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