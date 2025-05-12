心理測驗／起床第一件事做什麼？能為你招來幸福的四行動

早上起床，你首先會做什麼事？示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

氣候劇烈變化的春天，好像連帶著心情也容易陰晴不定，陽光明媚的幸福日子什麼時候才到來啊？想要獲得好運，首先要讓自己充滿正能量，日本媒體「占TV」透過一個心理測驗，了解自己的個性該用什麼行動召喚幸福。

問題：早上起床，你首先會做什麼事？

A：喝東西

B：看手機

C：道早安

D：換衣服

早晨是容易帶動一整天活力的時間段，每天第一件事的心理測驗，測出你的幸福來源是什麼？

A：喝東西－透過學習與體驗獲得幸福

你一早起來就有喝水或咖啡等習慣嗎？對你來說，幸福來自於學習與體驗。如果剛好有想嘗試的事，立刻著手去做，最好是挑戰門檻較高的事情。就像為種子澆水，植物就會迅速成長一樣，透過學習與體驗，你的夢想會逐步擴展，最終帶來巨大的幸福。

B：看手機－透過掌握資訊獲得幸福

一醒來就會馬上查看手機的你，是藉由掌握資訊來獲得幸福的人。你擁有緊密的朋友圈，會提供你有用的訊息，而且你對新事物非常敏感，具備跟緊潮流的能力。藉由這些情報，可以提升工作效率、拓展興趣，甚至增加財運。

C：道早安－透過他人獲得幸福

早上起床首先會和身旁的人打招呼，代表你是一個重視人際關係的人，幸福將透過他人而來。當你在工作或生活上遇到困難，會有貴人出現給你建議與協助。即使是棘手的戀愛或財務問題，也會有願意幫助你的人。雖然你常為人際關係所苦，但同樣地，幸福也是透過人際互動而來的。

D：換衣服－轉換環境時獲得幸福

早晨清醒後會立刻換衣服，表示你內心有蛻變成全新自我的渴望。幸福將在你拋棄舊事物、進入新環境時降臨，比如換工作、搬家等，當你將一切重新設定後，幸福就會向你靠近。如果目前沒有換工作的計劃，可以重新布置房間或徹底改變穿搭風格，這樣也能帶來意外的好運。