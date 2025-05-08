3星座女孩自在切換如變色龍 她為戀情「變成對方喜歡的樣子」

三星座女子如變色龍一般變化自如。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Daniela Bártová）

皮膚被顆粒狀鱗覆蓋，真皮內有許多種色素細胞，能隨時伸縮、變化體色的變色龍，是外型相當特殊的一種爬蟲類。尤其是隨著光影或環境而變色的這個特質，最令人驚嘆。人際關係中，也有像變色龍這樣能隨著社交圈隨意改變性格的人，輕鬆遊走於各種不同個性、職業的人際場合。日本媒體「占TV」分析12星座中，哪三個星座女子就如變色龍一般變化自如。

第3名：處女座

處女座女生細膩又容易受傷，為了保護自己，她們會根據情況改變態度，在自己處於不利地位之前，判斷時局做出最佳選擇。與其說她們很有心機，不如說是為了避免麻煩，因此不停改變自己的樣子。因為態度得宜，周圍的人往往不會察覺她是個「變色龍女孩」。

第2名：巨蟹座

雖然巨蟹座女生的喜好分明，但一旦戀愛，便會像變色龍一樣配合對方。舉例來說，若有好感的對象說「喜歡留長髮、氣質清純的女生」，她就會開始留長頭髮，穿上白色洋裝；若對方說「我也喜歡活潑的女生」，她就會果斷剪成短髮、著手進行露營或跑步這類戶外活動。巨蟹座女生會努力迎合對方，徹底染上他的顏色。

第1名：天秤座

天秤座女生擁有敏銳察覺他人想法的能力，她們討厭衝突，總是希望事情圓滿解決，因此她們會觀察現場氣氛，靈活應對。有人不高興就出聲安撫，對方喜歡什麼話題盡量迎合對話。天秤座應對得體，深受大家喜愛，但也正因為對每個人都太體貼，容易積累壓力。