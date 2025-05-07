董子健拒演「蠻好的人生2」？ 一原因怕挨罵：壓力山大

「蠻好的人生」近期熱播掀起全民追劇熱潮。（取材自劇照）

都市職場劇「蠻好的人生」近期熱播掀起全民追劇熱潮，劇中飾演薛曉舟的董子健人氣水漲船高，然而他近日一段拒演第二季的言論卻意外登上熱搜，原因竟是「怕和儷姐（孫儷 ）談戀愛被罵」！這番幽默又誠實的回應不僅笑翻網友，也引發外界對第二季發展的高度關注。

根據《搜狐》報導，薛曉舟一角從一開始備受爭議，到後來因劇情推進與董子健自然細膩的演技，逐漸逆轉口碑，贏得觀眾青睞。董子健將角色從青澀的大學生、陷入職場迷惘、再到對女主角胡曼黎產生情愫的過程詮釋得層次豐富，也因此角色後續的情感走向成為粉絲熱議焦點。

不過就在大家期待第二季是否會發展成「姐弟戀」時，董子健卻「預告終止」，他在受訪時笑稱：「如果第二季真的演到和儷姐談姐弟戀，我怕演不好啊，到時候肯定會被觀眾審判！」強調自己被第一季開放式結局「嚇到」，即使片酬再高也不會回鍋出演，因為光是想像那種劇情就壓力山大。

這段「拒演宣言」一出，立刻在社群平台引爆熱議。PTT與微博等留言區湧入大批笑翻的網友：「董子健太懂我們了，怕被罵這理由我服」、「求生欲滿點，難怪活這麼久」、「比劇情還精彩，這位演員會說話也太會自保」，也有粉絲支持他的選擇，認為他這種敬畏角色、不為討好觀眾而勉強出演的態度值得尊敬。

事實上，董子健過去便以角色塑造細膩聞名，從「少年巴比倫」到「刺殺小說家」，多次展現出對角色深度的鑽研與拿捏，這次表態拒演也並非臨陣退縮，而是出於對表演品質的堅持。相比之下，貿然接下難以駕馭的劇情，恐怕反而影響整體效果，他選擇「止於最好」，體現專業演員的審慎與清醒。

隨著董子健退演的消息曝光，「蠻好的人生」第二季的走向更添懸念。胡曼黎的情感故事會如何延續？薛曉舟是否另由新人接棒？製作方會如何回應董子健「自請下車」的風波？也成為粉絲們討論不休的話題。