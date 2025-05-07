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梵蒂岡選新教宗之際 台灣曾出現首位非白人、亞裔樞機主教

記者魯永明／嘉義即時報導
樞機主教田耕莘1967年在嘉義市終老，55歲被敕封為樞機主教，成為全球第一位非白人樞機主教，也是亞洲及華人第一位樞機。（記者魯永明／攝影）
樞機主教田耕莘1967年在嘉義市終老，55歲被敕封為樞機主教，成為全球第一位非白人樞機主教，也是亞洲及華人第一位樞機。（記者魯永明／攝影）

天主教梵蒂岡樞機主教團祕密會議今天召開，改選新教宗；台灣教區樞機主教單國璽2012年安息主懷後，教宗未再派任新樞機，少人知道的是，在嘉義市曾有位華人首位樞機田耕莘在此終老，田耕莘紀念教堂，默默地述說田耕莘在台灣的故事。

位在嘉市華人首位樞機田耕莘紀念教堂，述說田耕莘在台灣故事。（記者魯永明／攝影）
位在嘉市華人首位樞機田耕莘紀念教堂，述說田耕莘在台灣故事。（記者魯永明／攝影）

嘉市空拍攝影家簡國輝空拍田耕莘樞機主教教堂，意外驚喜說，竟有這麼美麗的教堂隱身市區，有人說「我居然不知道我家旁，有這麼美的教堂！」空中觀看樞機主教紀念教堂形狀，有人說像樞機主教帽子，也有人說，像一頂帳篷，美麗教堂述說帶領華人走向世界的亞洲首位樞機主教田耕莘的故事。

聖言會士、輔仁中學前校長張日亮神父說，首位華人樞機主教田耕莘出生在中國山東，但他最後落腳處就在嘉市，田樞機愛主愛人生活簡樸，樞機簡樸棺木骨骸就在教堂地下室祭台下方，教堂如大型建築藝術，以聖殿帳篷做設計理念，象徵梅瑟帶領以色列人到福地旅途上，橫越沙漠以帳篷做庇護過程。

位在嘉市華人首位樞機田耕莘紀念教堂，述說田耕莘在台灣故事，教堂空拍有如一頂帳篷。...
位在嘉市華人首位樞機田耕莘紀念教堂，述說田耕莘在台灣故事，教堂空拍有如一頂帳篷。（圖／簡國輝提供）

樞機主教紀念教堂設計，仿羅馬聖伯多祿教堂，透過十字架連結到地下，象徵生者與死者在每次彌撒中，與復活的基督相連，張日亮說，田樞機生在中國，死在台灣，芳表風範啟迪眾人。

位在嘉市華人首位樞機田耕莘紀念教堂，述說田耕莘在台灣故事。（記者魯永明／攝影）
位在嘉市華人首位樞機田耕莘紀念教堂，述說田耕莘在台灣故事。（記者魯永明／攝影）

田樞機主教1890年生在清朝末年，動盪不安中國山東省，1967年在嘉義市終老，78年歲月為台灣貢獻良多，55歲被敕封為樞機主教，成為全球第一位非白人樞機主教，也是亞洲及華人第一位樞機。

位在嘉市華人首位樞機田耕莘紀念教堂，述說田耕莘在台灣故事。（記者魯永明／攝影）
位在嘉市華人首位樞機田耕莘紀念教堂，述說田耕莘在台灣故事。（記者魯永明／攝影）

教宗方濟各安息主懷，梵蒂岡將選出新教宗。香港天主教教區有3名仍然在世樞機，包括榮休陳日君、湯漢，以及現任周守仁，只有未滿80歲樞機主教有權選教宗，65歲周守仁已前往梵蒂岡參加樞機秘密會議投票。

教宗 華人 梵蒂岡

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