吃得到真草莓 好市多新品沙菠蘿起司蛋糕「清新不膩」

好市多近期上市的新品草莓沙菠蘿起司蛋糕獲得廣大好評，在網路上引發網友熱議。(翻攝costcowonders@Instagram)

好市多 （Costco ）的烘焙美食時常有令人驚喜的新品，近日推出的草莓沙菠蘿起司蛋糕（Strawberry Streusel Cheesecake）在網路上引發暴動，吃過的網友說該款蛋糕吃起來味道清新，一點都不像一般起司蛋糕的油膩口感，讓人吃到停不下來，還有人說這款蛋糕買了絕不會後悔，只會後悔沒有多買一點。

Eat This, Not That報導，好市多的草莓沙菠蘿起司蛋糕一個重達4.5磅，售價22.99元。

草莓沙菠蘿起司蛋糕外層是甜甜的消化餅派皮，蛋糕是香濃的起司蛋糕，上層的餡料有可以吃到大顆草莓果肉，還有脆脆的沙菠蘿顆粒，整體吃起來香甜綿密，是春天很應景的甜點，且蛋糕分量很足，適合在親友聚會時大家一起享用，是畢業活動、新生兒派對、周末後院聚會的最佳甜點選擇。

Instagram好市多粉絲頁costcobuys在影片介紹這款蛋糕，說蛋糕真的超級好吃，餡料豐富、派皮美味。另一個好市多Instagram粉絲頁costcowonders也以影片推薦這個蛋糕，說蛋糕吃起來每一口都美味，生日派對、烤肉活動都可以帶上一個，或是只是深夜嘴饞想吃點東西，這款蛋糕也很適合，推薦大家趕快去搶這個限量商品。

有網友在Reddit貼文分享吃這個蛋糕的心得，說這款蛋糕不像有些起司蛋糕吃起來油膩厚重，口感非常清新爽口，所以會容易一次吃太多，這蛋糕買了絕對不會後悔，她只後悔為何要分一半給她妹妹。

另一名網友說，吃這款蛋糕不用擔心人工香料的味道太濃，因為上層的草莓用的是真草莓，吃起來清甜爽口，不用擔心不搭或有怪味道，草莓也不會過濕到軟爛，還有果實口感，和沙菠蘿顆粒很搭。