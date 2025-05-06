我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福斯創辦人迪勒83歲出櫃 結婚50年後坦承是同性戀

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落印軍機、俘虜士兵

吃得到真草莓 好市多新品沙菠蘿起司蛋糕「清新不膩」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多近期上市的新品草莓沙菠蘿起司蛋糕獲得廣大好評，在網路上引發網友熱議。(翻攝costcowonders@Instagram)
好市多近期上市的新品草莓沙菠蘿起司蛋糕獲得廣大好評，在網路上引發網友熱議。(翻攝costcowonders@Instagram)

好市多Costco）的烘焙美食時常有令人驚喜的新品，近日推出的草莓沙菠蘿起司蛋糕（Strawberry Streusel Cheesecake）在網路上引發暴動，吃過的網友說該款蛋糕吃起來味道清新，一點都不像一般起司蛋糕的油膩口感，讓人吃到停不下來，還有人說這款蛋糕買了絕不會後悔，只會後悔沒有多買一點。

Eat This, Not That報導，好市多的草莓沙菠蘿起司蛋糕一個重達4.5磅，售價22.99元。

草莓沙菠蘿起司蛋糕外層是甜甜的消化餅派皮，蛋糕是香濃的起司蛋糕，上層的餡料有可以吃到大顆草莓果肉，還有脆脆的沙菠蘿顆粒，整體吃起來香甜綿密，是春天很應景的甜點，且蛋糕分量很足，適合在親友聚會時大家一起享用，是畢業活動、新生兒派對、周末後院聚會的最佳甜點選擇。

Instagram好市多粉絲頁costcobuys在影片介紹這款蛋糕，說蛋糕真的超級好吃，餡料豐富、派皮美味。另一個好市多Instagram粉絲頁costcowonders也以影片推薦這個蛋糕，說蛋糕吃起來每一口都美味，生日派對、烤肉活動都可以帶上一個，或是只是深夜嘴饞想吃點東西，這款蛋糕也很適合，推薦大家趕快去搶這個限量商品。

有網友在Reddit貼文分享吃這個蛋糕的心得，說這款蛋糕不像有些起司蛋糕吃起來油膩厚重，口感非常清新爽口，所以會容易一次吃太多，這蛋糕買了絕對不會後悔，她只後悔為何要分一半給她妹妹。

另一名網友說，吃這款蛋糕不用擔心人工香料的味道太濃，因為上層的草莓用的是真草莓，吃起來清甜爽口，不用擔心不搭或有怪味道，草莓也不會過濕到軟爛，還有果實口感，和沙菠蘿顆粒很搭。

好市多 Costco

上一則

老歌比較動聽？因為憶起過往人生經歷

下一則

女極端減肥瘦成排骨 專家示警「自我霸凌」可怕後果

延伸閱讀

雞蛋、洋蔥去年都出事 10種需謹慎購買烹調的日常食材

雞蛋、洋蔥去年都出事 10種需謹慎購買烹調的日常食材
得來速也能吃得健康 營養師推薦星巴克、麥當勞四款早餐

得來速也能吃得健康 營養師推薦星巴克、麥當勞四款早餐
好市多金條年回報率近四成 專家預測年底還會漲

好市多金條年回報率近四成 專家預測年底還會漲
好市多Vs.山姆俱樂部 到底誰更省錢

好市多Vs.山姆俱樂部 到底誰更省錢

熱門新聞

三生肖男脾氣最好，婚姻順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安

2025-05-03 00:00
林月霞（右）70歲退休，終於能放心答應孩子的邀約出遊。圖為兩人在下雪的阿爾卑斯山玩雪橇椅。(沈昌賢提供)

他帶73歲母親遊歐太好玩了「8天變38天」：長輩旅行做好4準備

2025-05-02 22:35
咖啡渣妙用多，除了除臭，還能用於植栽和清潔廚具。（取材自unsplash.com@Andrea Tummons）

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

2025-04-29 21:35
馬鈴薯並非只要發芽就不能食用，部分馬鈴薯剛發芽時只要挖除芽和芽眼就能安心食用。（取材自pexels.com@Daisy Anderson）

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

2025-05-01 21:35
網紅分享她搭機時成功訂購無鄰居座位，因此旅程享受整排座位的過程。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Long Zhao）

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙

2025-04-28 19:35
圖為內耗，心情不好示意圖。圖／AI生成

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

2025-04-29 14:00

超人氣

更多 >
「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝
不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 

不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回