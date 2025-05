吃得到真草莓 好市多新品沙菠蘿起司蛋糕「清新不膩」

好市多近期上市的新品草莓沙菠蘿起司蛋糕獲得廣大好評,在網路上引發網友熱議。(翻攝costcowonders@Instagram)

好市多 (Costco )的烘焙美食時常有令人驚喜的新品,近日推出的草莓沙菠蘿起司蛋糕(Strawberry Streusel Cheesecake)在網路上引發暴動,吃過的網友說該款蛋糕吃起來味道清新,一點都不像一般起司蛋糕的油膩口感,讓人吃到停不下來,還有人說這款蛋糕買了絕不會後悔,只會後悔沒有多買一點。

Eat This, Not That報導,好市多的草莓沙菠蘿起司蛋糕一個重達4.5磅,售價22.99元。

草莓沙菠蘿起司蛋糕外層是甜甜的消化餅派皮,蛋糕是香濃的起司蛋糕,上層的餡料有可以吃到大顆草莓果肉,還有脆脆的沙菠蘿顆粒,整體吃起來香甜綿密,是春天很應景的甜點,且蛋糕分量很足,適合在親友聚會時大家一起享用,是畢業活動、新生兒派對、周末後院聚會的最佳甜點選擇。

Instagram好市多粉絲頁costcobuys在影片介紹這款蛋糕,說蛋糕真的超級好吃,餡料豐富、派皮美味。另一個好市多Instagram粉絲頁costcowonders也以影片推薦這個蛋糕,說蛋糕吃起來每一口都美味,生日派對、烤肉活動都可以帶上一個,或是只是深夜嘴饞想吃點東西,這款蛋糕也很適合,推薦大家趕快去搶這個限量商品。

有網友在Reddit貼文分享吃這個蛋糕的心得,說這款蛋糕不像有些起司蛋糕吃起來油膩厚重,口感非常清新爽口,所以會容易一次吃太多,這蛋糕買了絕對不會後悔,她只後悔為何要分一半給她妹妹。

另一名網友說,吃這款蛋糕不用擔心人工香料的味道太濃,因為上層的草莓用的是真草莓,吃起來清甜爽口,不用擔心不搭或有怪味道,草莓也不會過濕到軟爛,還有果實口感,和沙菠蘿顆粒很搭。