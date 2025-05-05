3星座最心軟「來者不拒」 他連情敵都可以笑著當朋友

最能大肚接納他人的三種星座。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marcus Aurelius）

有的人個性鮮明、非黑即白，但也有人性情溫順，對什麼人事物都包容力很大，不管是不是自己份內的事都來者不拒，不會因為喜歡或討厭對方就有不同標準，這樣個性的人通常較獲得信賴，被認為心胸寬廣。日本媒體「占TV」解析12星座中，誰是人際關係中最能大肚接納他人的三種星座。

第3名：射手座

射手座性格開朗又直率，樂觀相信「全人類都是朋友」，既然大家都是朋友，就應該互相幫助，不用斤斤計較，所以射手座的心門總是對每個人敞開。即使是曾經大吵一架的對象，或是社交圈中的競爭對手，也會用「昨日的敵人，今日的朋友」這樣的態度接受。對射手座而言，很多事情只要一句「算了啦」就船過水無痕了。

第2名：水瓶座

博愛精神十足的水瓶座，有著能平等接納所有人的胸懷，他們同時也是尊重個性的個人主義者，因此不會在意對方的身分背景。從有錢人到小百姓，水瓶座都能一視同仁地對待。他的博愛精神很純粹，即使對方是戀人出軌的小三，水瓶座也能毫無壓力地和對方成為朋友。

第1名：雙魚座

雙魚座擁有滿滿的慈悲心，總想靠近周邊最弱勢的人，也無法拒絕向自己求助的人。他見到路邊有陌生人哭泣會上前關懷，也經常收留流浪貓狗，展現如避風港般的包容力。雙魚座很相信直覺，只要感覺和對方磁場對了，就算是初次見面也會像老朋友一樣對待對方。