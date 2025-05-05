得來速也能吃得健康 營養師推薦星巴克、麥當勞四款早餐

人們普遍認為速食店的食物不健康，但營養師表示，選擇這四種商品也能兼顧營養。得來速示意圖，非新聞當事者。(路透資料照)

速食雖然方便又快速，卻普遍被認為不健康。Parade報導，多位營養師說，只要掌握「均衡」這項關鍵，選擇結合蛋白質、全穀即包含水果蔬菜等營養豐富元素的餐點，得來速也有健康餐點；營養師推薦四項包含多種營養的得來速選擇，若想兼顧健康和在匆忙的早晨不用下車就能買到早餐的便利性，不妨試試這些品項。

1. 星巴克 菠菜菲達起司蛋白捲餅（Starbucks Spinach, Feta & Egg White Wrap）

營養師曼娜科（Lauren Manaker）表示，這份捲餅包含全穀、蛋白質與蔬菜，低卡路里但不失營養。搭配無糖拿鐵可攝取額外的蛋白質、抗氧化劑。

每份捲餅的營養資訊包括：290卡路里、8克脂肪、3.5克飽和脂肪、0克反式脂肪、840毫克鈉、34克碳水化合物、3克膳食纖維、20克蛋白質。

2. 潘娜拉麵包店花園酪梨與蛋白三明治（Panera Bread Garden Avo & Egg White Sandwich）

營養師蘭港（Nicole Langone）說，這款三明治內的菠菜、番茄與雜糧麵包提供充足的纖維，酪梨則提供對心臟有益的單不飽和脂肪酸，可降低膽固醇，而蛋白與起司提供蛋白質。精瘦蛋白質、複合碳水化合物與健康脂肪能平衡血糖濃度，對開啟一天的早餐而言很重要。

每份三明治的營養資訊包括340卡路里、14克脂肪、5克飽和脂肪、0克反式脂肪、720毫克鈉、35克碳水化合物、5克膳食纖維、19克蛋白質。

3. 麥當勞 滿福蛋堡（不加培根）（McDonald’s Egg McMuffin (Without Bacon)）

曼娜科說，不含培根麥當勞滿福堡是早餐的好選擇之一。其中蛋與起司可提供蛋白質、英式馬芬提供碳水化合物，但應避免添加如培根的超加工肉品，才不會攝取過多飽和脂肪與鈉。

一份滿福蛋堡的營養資訊有310卡路里、13克脂肪、6克飽和脂肪、0克反式脂肪、770毫克鈉、30克碳水化合物、2克膳食纖維、17克蛋白質。

4. Dunkin’起司蛋堡（Dunkin’ Egg & Cheese）

營養師布朗斯坦（Amy Brownstein）說，Dunkin’起司蛋堡可以搭配脫脂拿鐵一同享用，攝取更多蛋白質，延長飽足感。

一份起司蛋堡的營養資訊有520卡路里、18克脂肪、6克飽和脂肪、0克反式脂肪、1200毫克鈉、67克碳水化合物、4克膳食纖維、23克蛋白質。

營養師也提供幾項挑選得來速餐點的技巧。首先是避開含有大量飽和脂肪的食品，例如爆漿起司、油膩煎蛋與大量培根，因為過量脂肪對腸道的微生物叢有害，進而影響心理，產生壓力與焦慮感。也要避免高鈉選項，因為鈉濃度過高會造成心臟負擔，增加罹病風險。

布朗斯坦說，可選擇蔬菜豐富的品項，補充一日所需的礦物質、維生素與纖維。曼娜科說，偶爾買個得來速不會破壞健康，重要的是長期維持均衡攝取與良好飲食習慣。