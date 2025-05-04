空服員月上16天班就賺近1萬元 她揭高薪理由

西南航空的空服員Josette說自己月薪將近1萬元，讓大批網友直呼羨慕。(翻攝Josette TikTok @josette_nicole)

新墨西哥州的喬賽特（Josette）是西南航空（Southwest Airlines）的空服員，她日前在網路曬出自己的薪資單，她說她一個月工作150小時，扣稅前的月薪將近1萬元，超高收入讓網友非常羨慕，不少人直呼自己也想應徵空服員或轉職了。

紐約郵報（New York Post）報導，喬賽特經常在TikTok 分享擔任空服員的工作過程或辛苦之處，她揭露自己去年11月的薪水為9980.66元。

影片中，在飛機上的喬賽特先是托著腮並擺出煩厭的表情，圖說寫道她厭倦自己的工作，接著她想起前一個月的薪水是9980.66元，於是她笑了並開始充滿活力地工作；影片從去年底上傳至今，已累積超過一千萬次點閱。

@josette_nicole For context i have been at southwest for 14 years (first 4 were in reservations). This was my gross pay. I work about 150 trips (“hours”) a month. Pay does vary depending on how long you’ve been here and how many hours you work. I am very good at my schedule and get a lot of VJA. #flightattendantlife #flightattendant #cabincrew #cabincrewlife #lifeatsouthwest ♬ original sound - ur mom

喬賽特在另一支影片中列出她去年每個月的薪資，7月的薪水破萬，她解釋自己時薪約60元，能有這麼豐厚的收入是因為她已經在西南航空任職14年，每個月工時約150小時，薪水依年資和工時而定，而她很會排班，也會利用空服員協會提供的工會福利。

@josette_nicole For context my “hourly” rate is $60.83 i work roughly about 150 “hours” a month. We are paid a per diem while we are away of $2.90 every hour which is mostly not taxed. *In May we ge got a back pay retro bonus for settling our contract and also got a raise. The current starting rate for a flight attendant is $30.75 and top out is $77.43 (13 years senority). We have no maximums or minimums at southwest you can work as much or ad little as you want. #lifeatsouthwest #flightattendantlife #flightattendant #cabincrew #cabincrewlife ♬ The Months of the Year - The Kiboomers

喬賽特說，她也會利用自願加班系統，這是一項空服員協會提供的工會福利，機組員可以選擇到人手不足的航班上班，薪資是一般薪水的兩倍。

求職網站Indeed指出，西南航空的空服員年薪區間為2萬2300元至14萬4千元，金額視年資等因素而定。

喬賽特的影片讓網友大喊羨慕，很多人直呼「想轉職」，有人說「看來我該去應徵空服員了」，還有網友說自己的孩子大學快畢業了，她認真考慮要當空服員。