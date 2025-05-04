5月4生肖財運開掛 屬猴升職加薪 、他拿下大專案獲獎金

四生肖五月財運好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ThisIsEngineering）

進入五月，星象流轉帶來財氣轉旺，《搜狐》報導點名四個生肖「自帶吸金體質」，不僅事業順遂、偏財爆棚，更因人脈、創意與行動力加持，化身「賺錢機器」，生肖猴、雞、鼠、龍幸運上榜，其中屬猴的人是升遷與加薪的熱門人選，屬雞的人將搶下和心專案，有利取得獎金與提成。

第一名：生肖猴——偏財強勢崛起 創意副業爆賺

進入五月，屬猴人受「三合貴人」助陣，思維敏捷、反應快速，不論在職場還是副業領域，都能大顯身手。工作中他們擅長破局、提出創新解方，是升遷與加薪的熱門人選。尤其在短影音、知識付費等副業方面，憑藉對趨勢的敏銳嗅覺，偏財收入倍數成長。

專家建議：多往正西、西北方發展，配戴金色或白色單品可提升判斷力。每日晨間規劃財務目標，助運勢更穩。

第二名：生肖雞——正財爆棚 搶下高薪核心案

屬雞人在5月有「將星」加持，領導力與行動力達到高峰。在工作中勇於承擔、敢於爭取關鍵專案，無論獎金、提成皆出現顯著成長。在投資方面，屬雞人對數字極為敏銳，能掌握股市、基金波動時機，不過下旬「白虎」星影響，需謹慎處理人際合作與溝通細節。

財運密碼提醒：正南方為財神位，建議佩戴紅、黃色服飾；每逢週三配戴金屬飾品，有助強化商談說服力。

第三名：生肖鼠——腦力變現 睡後收入翻倍漲

「天財」星入命宮，使得屬鼠人創意思路大開，成為名副其實的「腦力創收王」。無論是設計接案、開設線上課程，或是經營自媒體、販售數位內容，皆能將創意轉換為穩定收益。中旬「咸池」星動，人脈桃花也轉化為合作商機，單身者更有可能因異性貴人開啟財富管道。

行動建議：正北為本命方位，搭配藍色、黑色穿搭穩定專注力。床頭可放水晶擺件，助提升潛意識財運靈感。

第四名：生肖龍——氣場全開 工作財運雙豐收

本月的屬龍人堪稱「開局即王炸」，受到「月德」與「祿勳」兩大吉星加持，在職場上統籌能力出眾，帶領團隊攻克業績瓶頸，晉升為主管級人選機率大增。創業者也將遇到願意出手的資金方，實現項目快速成型。下旬需留意「小耗」星來襲，避免衝動購物、過度消費。

開運方式：東南方為財庫位，紫色與綠色可協助五行調和。每月初一於書房懸掛風水畫，有助增強決策膽識。

專家提醒，這四大生肖雖擁有極佳星象加持，但要真正實現財富飛躍，還需結合主動出擊、財務規劃與人際經營。正值5月黃金檔期，不妨善用運勢與努力雙引擎，為自己的荷包迎來實質成長。